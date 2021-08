Liga: Depay salva il Barça a Bilbao, pareggi per Valencia e Villarreal

Il Mallorca è la prima formazione de La Liga a vincere in trasferta in questa seconda giornata di Primera División. Zero a uno contro l’Alavés con rete di Fer Niño quando mancavano 11’ minuti alla fine della gara. I padroni di casa, che avevano ben iniziato la partita, con una serie di chiare occasioni da rete, sono calati nella ripresa anche per via dell’espulsione di Duarte al 68’ per doppia ammonizione. Il Mallorca ha approfittato della superiorità numerica per fare sua la partita grazie a una vaselina dell’ex Villareal.

Il Barça suda le proverbiali sette camice, ma esce dal San Mamés con un insperato punto in classifica. L’Athletic aggredisce i blaugrana, fa la partita, comanda, colleziona angoli, tiri in porta ma segna solo una rete con Inigo Martinez al 50’. La rete del pareggio di Memphis giunge al 75’ quando le due squadre si erano allungate per la stanchezza. Recupero palla a centrocampo, contropiede e rete del nederlandese. Marcelino nettamente vittorioso su un inutile Koeman, incapace di cambiare il trend di una gara che ha visto i suoi in difficoltà dal primo al 90’ minuto di gioco.

Doppio pareggio anche per le altre due gare in programma: Granada-Valencia 1-1 e Espanyol-Villareal 0-0. Nonostante un dominio quasi incontrastato della formazione valenciana, è stato il Granada a passare in vantaggio con Suarez al 16’. Il Valencia è riuscito a riprendere la partita per i capelli giusto allo scadere con una rete di Soler all’88° minuto giunta su calcio di rigore. Tra Espanyol e Villareal vincono le reti bianche. Incontro equilibrato con molte occasioni da rete da ambo le parti. Sul finire della sfida rete annullata per i locali per fallo di mano di Wu Lei. A Barcelona, Espanyol 0 Villareal 0.