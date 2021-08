Liga: Depay trascina il Barcellona, 2-2 show fra Atletico e Villarreal

Il Barça batte al Camp Nou il Getafe per 2-1 con reti di Roberto in apertura di tempo (2’), di Sandro per il pareggio degli azulónes e di Memphis alla mezzora. Una partita con più ombre che luci per la formazione di Koeman, con errori della difesa blaugrana e del suo tecnico, nei cambi e nella tattica di gioco. Contro il Getafe, al Camp Nou, alla terza giornata e in vantaggio per 2-1, il tecnico dei catalani ha chiuso la gara con 5 difensori e un solo attaccante in campo.

Passeggiata del Rayo Vallecano in casa contro il Granada per 4-0. Dominio totale per i madrileni che hanno distribuito le reti nel corso di tutta la partita. García al 3’, Trejo al 23’, Nteka al 43’ e Santi al 58’. Clamorosa vittoria dell’Osasuna a Cadice per 2-3. I padroni di casa al 90’ vincevano per 2-1, ma nei minuti di recupero è giunto l’incredibile sorpasso degli ospiti. Alex Fernandez, con una doppietta per il Cadice, e García Martinez al 66’ per l’Osasuna, avevano fissato il risultato fino al 90’. Ma nei 5 di recupero, prima Torres Morales (91’), poi Zubiria (95’) hanno ribaltato le sorti dell’incontro, assicurando i tre punti alla formazione di Pamplona.

Gran colpo (di fortuna) dell’Atletico Madrid, che a Vila-real riesce ad evitare la sconfitta al 95’ grazie a una autorete di Mandi. Le reti tutte nella ripresa. A Trigueros, al 52’, ha fatto seguito il pareggio di Suárez pochi minuti dopo (56’). A 15’ dalla fine è giunta la rete del nuovo vantaggio del submarino amarillo; autore il nederlandese Groeneveld. Ma ecco che, mentre gli ospiti assaporavano il piacere di avere espugnato il Wanda dei campioni in carica, è giunta l’autorete del numero 22 in maglia gialla a mandare in frantumi i sogni, e i tre punti, dei ragazzi di Unai Emery. Molto intrigante la classifica di Liga, con le prime sei formazioni appaiate in testa a quota sette punti.