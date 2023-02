Liga: Frena l’Atletico, prima gioia Elche. Pari Getafe

A partire dal Villareal, caduto incredibilmente a Elche alla sua prima vittoria in campionato. La formazione della Comunitat Valenciana ha impiegato ben 20 giornate per acciuffare la prima vittoria stagionale. Dopo 13 sconfitte e 6 pareggi ha deciso di svegliarsi proprio in uno degli incontri più complicati, nel derby regionale contro il submarino amarillo. 3-1 il risultato finale grazie alla tripletta di Milla. La rete iniziale al 3’ e due calci di rigore (sul finire del primo tempo e ad inizio ripresa), hanno dato una delle poche soddisfazioni ad una tifoseria in crisi di nervi oltre che di risultati, ultima in classifica e staccatissima dalle altre formazioni di Primera. La rete di Gerard Moreno, al momento valida per l’1-1, è stata l’unica segnatura della formazione di Vila-real. Brutto colpo per la squadra di Setién che non riesce ad approfittare dei passi falsi delle dirette avversarie nella zona europea della classifica. Per l’Elche sarà l’inizio di una clamorosa rincorsa verso la salvezza o sarà solo il canto del cigno?

Se a Vila-real piangono, certo al Betis non ridono. Al Benito Villamarin seconda sconfitta consecutiva per i verdiblancos. Dopo il Barça (normale), passa anche il Celta (anormale). Un Celta che si tira fuori dalle acque limacciose delle paludi insalubri della bassa classifica e rende ancora più incerta una lotta salvezza quanto mai avvincente. Le reti del successo dei galiziani, andati sul 2-4, gara poi terminata con il risultato di 3-4, sono state realizzate da Larsen al 6’ (0-1), Veiga al 42’ (2-2) e al 56’ (2-3) e da Aidoo al 69’ (2-4). Il Betis è andato invece a segno con Juanmi al 9’ (1-1), Canales al 23’ (2-1) e Fekir su rigore all’84’ per il definitivo 3-4. Per il referto, espulsione di Luis Felipe al 95’. Anche il Betis scivola nella più classica buccia di banana e fallisce il sorpasso al Villareal.

Un’altra grande a non sorridere e a masticare amaro è l’Atletico, che in casa, al Metropolitano, subisce l’1-1 dal Getafe nel derby minore di Madrid. I rojiblancos passano in vantaggio al 60’ con Correa dopo una rete annullata a Morata dal Var. La curiosità di questa rete è che Correa, dopo il goal, è stato sostituito in attesa della conferma Var, e che lo stesso è stato convalidato quando il suo autore era già accomodato in panchina. È stata una immagine surreale vedere esultare un giocatore per un goal segnato… mentre era seduto in panchina. La rete del pareggio del Getafe è giunta all’86’ su rigore da Ünal.