Liga: Griezmann lancia l’Atletico, Cavani non basta al Valencia. Il Siviglia riparte

​Il sabato della nona giornata de La Liga si è aperto con il pareggio in extremis, sobre la bocina, come si dice in spagnolo, del Girona che, a Montilivi, recupera un punto miracolosamente all’11° minuto di recupero. La rete dell’1 a 1 finale, peraltro, è arrivata su un calcio di rigore trasformato da Stuani e concesso per fallo di mano. Da qui si può immaginare la delusione, oltre alla rabbia, del Cadice, sicuro fino a quel punto dei tre punti. Tanto più che agli ospiti era stata anche annullata la rete del raddoppio per una trattenuta in area di rigore. Ad aprire le marcature era stato il Cadice, appunto, con Fernandez al primo minuto della ripresa. Nonostante tutto il risultato non suona totalmente immeritato, visto il numero di occasioni da rete dei giocatori del Girona.

​Cavani e Milla decidono il Valencia – Elche con una doppietta a testa. Apre le marcature l’Elche al 29’ su calcio di rigore. Pareggia, sempre su penalty, Cavani al 41’ per poi ripetersi in chiusura di tempo e portare il Valencia in vantaggio. Nella ripresa ancora Milla per ristabilire il risultato di parità in una partita segnata, ancora una volta, dalle polemiche arbitrali. Una Liga che non riesce a trascorrere una giornata senza che gli arbitri non si trovino al centro della bufera. In questo caso è l’Elche a reclamare vivamente per essersi visto annullare una rete per la mancata concessione del vantaggio dal fischietto Pulido Santana. Su fallo commesso ai danni di Milla, l’arbitro ha ignorato la regola del vantaggio fischiando prima che Nico insaccasse la rete del 2-3. Per l’Elche, ultimo in classifica, sarebbero stati tre punti importantissimi.

​Il Sevilla vince a Mallorca con l’unico tiro in porta della sua partita. È Gudelj al 53’, con un tiro dalla gran distanza, a siglare la rete del successo. L’incontro è stato un monologo di occasioni per la formazione di casa e una vera e propria esibizione per Bonou, autore di alcuni interventi miracolosi che hanno permesso alla formazione di Sampaoli di mettere insieme i primi tre punti dal suo ritorno a Sevilla da allenatore. Con questo successo il Sevilla aggancia in classifica proprio il Mallorca a quota 9.

​Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Atletico del Cholo. Un tiro in porta, un goal e vittoria contro l’Athletic a San Mamés. La rete è di Griezmann al 47’. I colchoneros hanno subito, barcollato, ma alla fine sono rimasti in piedi portandosi a casa l’intera posta in palio. Il solito Simeone, inferiore nelle statistiche all’avversario come tiri totali, tiri in porta, possesso di palla, numero di passaggi, precisione nei passaggi, qualità di gioco eccetto che nei falli e nelle ammonizioni. Squadra brutta e dura, ma vincente. Almeno a Bilbao. Con questo successo i madrileni scavalcano in classifica proprio l’Athletic Club e si piazzano al terzo posto.