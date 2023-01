Liga: Il Barça batte l’Atletico e vola in testa, vince il Siviglia

La domenica della 16ª giornata di Liga è stata chiaramente monopolizzata dall’incontro di chiusura della giornata, Atletico-Barça. I blaugrana hanno battuto al Metropolitano per una rete a zero (Dembélé al 21’) con le stesse armi della banda del Cholo. Non solo bel gioco e trame offensive (fino a metà del primo tempo), ma anche con sofferenza, umiltà e attesa. Nella parte finale del primo tempo e nella ripresa, il Barça ha controllato, lasciando spesso l’iniziativa all’Atletico che non ha avuto occasioni clamorose ad eccezione di una di Griezmann, al 94’, con un tiro respinto sulla linea da Araujo. Con questo successo il Barcelona sale a più tre sul Madrid e converte il primato in classifica da condiviso in solitario.

Nel pomeriggio si sono giocate Almeria-Real Sociedad 0-2, Rayo Vallecano-Betis 1-2 e Sevilla-Getafe. La Real è andata ad espugnare il Juegos Mediterraneos con due reti ravvicinate realizzate ad inizio ripresa da Silva e Sørloth, rispettivamente al 47’ e al 52’. Un uno-due che ha mandato al tappeto la formazione andalusa, mai in grado di creare veri pericoli alla porta difesa da Remiro.

Più combattuta la sfida di Vallecas tra il Rayo e il Betis, che ha visto la vittoria de los beticos per uno a due. Partita veramente bella e avvincente, ricca di azioni, occasioni, capovolgimenti di fronte e… emozioni. Subito il Betis in vantaggio grazie all’autorete di Balliu, vittima di un rimpallo dopo una uscita con i pugni del proprio portiere. Palla che va a sbattere contro il viso del difensore e che finisce poi in rete. La reazione del Rayo sfocia nella rete del pareggio. È Camello a realizzare con un tiro da distanza ravvicinata che converte in rete una conclusione da fuori di Lejeune. Il nuovo vantaggio degli ospiti porta la firma di Luiz Henrique che timbra il referto con una bella conclusione in diagonale. Nella ripresa annullata la rete del 2-2 a Palazón, mentre il Betis è andato vicino alla terza marcatura in diverse occasioni, tra cui due traverse piene colpite.

Il Sevilla riesce a battere il Getafe in uno scontro casalingo tiratissimo e viene fuori dagli ultimi tre posti della graduatoria. Vittoria sofferta fino all’ultimo per 2-1, con la partita, che si reggeva sull’instabile uno a zero per gli andalusi di Acuna della mezzora, si è animata negli ultimi istanti di gara. Il raddoppio di Rafa Mir dell’80’ sembrava aver spianato la vittoria al Sevilla, ma all’87’ il Getafe ha riaperto la sfida con Borja Mayoral, accendendo gli ultimi minuti di una gara che tuttavia non ha mutato il risultato finale.