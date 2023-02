Liga: Il Barça cade ad Almeria, il Girona espugna Bilbao

Il Barcelona aveva la chance di aggiudicarsi il primo match point del campionato nella gara del tardo pomeriggio ad Almería andando a +10 sul Madrid. Ma allo sceneggiatore di questa Liga non piacciono le cose troppo scontate e limpide. Nemmeno agli stessi blaugrana, che odiano essere scontati e preferiscono vivere in maniera spregiudicata. Così decidono bene di cadere ad Almería, facendosi battere dalla formazione di Rubi. È sufficiente un goal di Touré al 23’ per sentenziare la partita. La formazione di Xavi ha giocato in maniera confusionaria e con poca calma, risultando alla fine inefficiente sotto porta nonostante un costante assedio alla porta difesa da Fernandez. In campo si è fatto sentire il contraccolpo dell’eliminazione di giovedì scorso ad Old Trafford. In classifica i blaugrana perdono solo un punto rispetto ai blancos, che ora hanno un ritardo di -7, ma hanno permesso al Madrid di restare in vita. Cosa mai sensata da fare. Chiedere al Liverpool per informazioni.

La domenica di Liga era iniziata con la vittoria del Girona in trasferta contro l’Athletic Club. Vittoria favorita dai padroni di casa, che spianano la strada al Girona con due autoreti di De Marcos (0-2) e Vesga (1-3). Prima del doppio infortunio dei locali il Girona era passato grazie alla rete in apertura (4°) di Alex García. La rete di Berchiche dell’uno a due rimette i padroni di casa in partita, ma la seconda autorete, giunta nel tempo di recupero dei primi 45 minuti, instrada la vittoria per il Girona. Inutile, ai fini della vittoria finale, la rete segnata per l’Athletic da Raúl Garcia all’89’.

Un Celta cinico capitalizza al massimo le occasioni da rete create e batte 3 a 0 il Valladolid. Sfida importante per la zona retrocessione, dopo il ribaltone della giornata del sabato. Seferovic e Veiga (doppietta) i giustizieri del Valladolid nella sfida casalinga. Il Valladolid è ora a due sole lunghezze dalle ultime posizioni. Il Celta si posiziona qualche punto più in alto. Cade il Sevilla in casa davanti all’Osasuna, che riassapora il gusto della vittoria liguera dopo 5 partite. Una gara ricca di occasioni da rete, con un Sevilla maggiormente attivo sotto porta, ma alla fine uscito sconfitto per la rete definitiva di Abde a 5 dalla fine. Osasuna due volte in vantaggio con David García e autorete di Reges (espulso poi all’94’), e due volte raggiunto prima da Gudelj e poi En-Neryri. La rete del marocchino Abde lascia il Sanches Pizjuan con la bocca asciutta e con una nuova sconfitta giunta all’85’. La derrota compromette la difficile e lenta risalita della formazione andalusa, che con questo brutto tonfo casalingo ripiomba a soli due punti dal terzultimo posto.