Liga: Il Barça parte forte, Suarez esordio col botto, l’Atletico ne fa 6.

L’Athletic Bilbao si è imposto al Eibar a Ipurua grazie alla doppietta di Unai López. Il giocatore di San Sebastian, supplente nella prima partita, ha aperto il risultato della gara prima dell’intervallo, ripetendosi ancora all’86’ per dare la vittoria alla sua squadra che nel frattempo era stata raggiunta sul risultato di 1-1 da Kike García all’inizio della seconda metà di gioco. Il derby basco, terminato dunque 2-1 per l’Athletic, non ha disatteso le attese.

Altra vittoria in trasferta quella del Levante a Pamplona. L’Osasuna, alla seconda sconfitta consecutiva lascia sul campo i tre punti incassando tre reti contro una. I locali era anche passati in vantaggio, ma nulla hanno potuto contro la reazione della formazione granota che hanno trovato il pari prima dell’intervallo e poi dominato nella ripresa, realizzando le altre due reti al 77’ e all’81’. Il Levante ha anche fallito un calcio di rigore.

Goleada, recital, tre punti e doppietta più assist di Suarez nell’incontro casalingo dell’Atletico contro il Granada. 6-1 il risultato finale di una gara mai in discussione. Se le critiche più forti verso i colchoneros erano sempre state il gioco sparagnino e la carenza di reti, quest’anno la squadra del Cholo gioca un calcio spettacolare e segna come mai prima. Suarez ha giocato 20 minuti nella ripresa, ma il tempo gli è stato sufficiente per realizzare una doppietta, dare un assist di prima al secondo pallone giocato e farsi assegnare un calcio di rigore poi negatogli dal Var. Insomma, miglior esordio per il Pistolero non poteva esserci. E questo Atleti, che ha messo in evidenza un Joao Felix appassionante, adesso fa davvero paura alle avversarie.

Pareggio tra Valladolid e Celta. 1-1 il risultato finale in una gara in cui entrambe le squadre si sono annullate a vicenda. Vantaggio degli ospiti con il solito Iago Aspas. Pareggio blanquivioleta su rigore trasformato da Sergi Guardiola. Il Sevilla vince a Cadice negli ultimi minuti di una partita equilibrata. Il 3-1 finale a favore degli andalusi non deve trarre in inganno. Fino al 90’ la partita viaggiava sui binari dell’equilibrio per l’1-1 maturato nella parte centrale dell’incontro. La formazione di Lopetegui ha sì fatto la gara e tenuto il pallone, ma alla fine le occasioni da rete si sono equivalse. Quando tutto pareva che dovesse terminare con una spartizione dei punti, ecco la rete di Munir al 90’ che ha spezzato l’equilibrio. Al 94’, poi, la rete di Rakitic ha definitivamente chiuso ogni speranza dei padroni di casa di riprendere partita e risultato.

Esordio con goleada in Liga, 4-0, del nuovo Barça di Ronald Koeman. Nella partita casalinga contro l’ostico Villareal, rinforzatosi enormemente in questo mercato estivo, la formazione blaugrana ha ritrovato gioco, brio, velocità e gioia di giocare. Ansu Fati è stato il mattatore della serata. Il 17enne ha incantato, giocando da vero crack. Il ragazzo ha realizzato una doppietta e ha causato il fallo da rigore poi trasformato in rete da Leo Messi. Il capitano, partito in sordina, ha ritrovato smalto e brillantezza, oltre al sorriso e alla gioia di giocare, nel corso della gara. Tutte le reti sono giunte nel primo tempo, compreso il 4-0, giunta su autorete di Pau Torres al 45’.