Liga: Il Barça rialza la testa, l’Elche spaventa il Real. Pari Real Sociedad

Il Real Madrid salva un punto al 92’ nella partita casalinga contro l’Elche nel replay della partita di Copa de España giocata il 20, a Elche, e vinta 2-1 dal Madrid. Al Bernabeu stava per verificarsi l’esatto contrario. Fino alla rete di Militao al 92’, era l’Elche che comandava con il punteggio di 2-1 per le reti di Boyé (0-1) e Milla per il clamoroso 0-2. Ma prima Modric su rigore all’82’, e Militao dieci minuti dopo, hanno scacciato lo spauracchio della vendetta degli ospiti e della sconfitta casalinga.

L’Osasuna espugna Granada con due reti realizzate nel corso della ripresa. Di David García di testa, e di Kike García, lasciato incredibilmente solo davanti a Maximiano, le reti dell’incontro. Vittoria meritata per la squadra di Pamplona che ha avuto altre chance di passare e arrotondare il risultato finale.

Pareggio a reti bianche tra Real Sociedad e Getafe. La Real perde l’occasione per mantenere la posizione in classifica, persa in questa giornata a vantaggio del Barcelona, vittorioso nella trasferta di Vitoria. Un cammino, quello della Real Sociedad, che non riesce più ad essere costante e di livello come ad inizio stagione. Il Getafe somma un punto importante per la sua traballante classifica al termine di una trasferta difficile.

L’Athletic di Marcelino espugna Vallecas e aggancia il Rayo all’ottavo posto in graduatoria. Zero a uno per la squadra di Bilbao con rete alla mezzora di Serrano. La grande imprecisione nella fase offensiva dei padroni di casa, ben 29 tiri verso la porta, ridotta ad appena 3 nello specchio, è certamente una delle ragioni del risultato della gara.

Il Barcelona espugna Mendizorrotza e conquista una importantissima vittoria per la sua classifica. Complice la mezza battuta d’arresto della Real Sociedad, la formazione di Xavi si issa al 5° posto a una lunghezza di ritardo dall’Atletico del Cholo Simeone. L’Alavés va incontro alla sua seconda sconfitta consecutiva e imbarca acqua tra i morosi del mare in tempesta della zona rossa della graduatoria della Liga. La rete della vittoria, dopo un primo tempo grigio di entrambe le squadre, è stata realizzata da De Jong che ha concluso a rete una bella triangolazione che ha visto protagonisti Jordi e Ferran Torres, autore dell’assist per il numero 21 blaugrana.