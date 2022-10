Liga: Il Barça riparte, Athletic sconfitto 4-0! Vittorie per Atletico e Villarreal

La domenica di Liga è iniziata con il pareggio tra l’Espanyol e l’Elche. Sfida di bassa classifica che non è valsa a nessuna delle due formazioni per fare il salto in avanti sperato. Un brodino freddo sopratutto per l’Elche che rimane ancorato all’ultima posizione della graduatoria con un cammino asfittico di tre pareggi nelle ultime 5. A suon di pari non si va da nessuna parte, se non in Segunda. La formazione valenciana può anche ritenersi fortunata di avere acciuffato il pari quasi all’ultimo, con rete di Verdú all’82’. Prima di allora botta e risposta tra le due formazioni, con vantaggio ospite con Milla all’11’ e pareggio dell’Espanyol con Puado al 24’; nella ripresa è Braithwaite a portare sul 2-1 i locali prima del definitivo 2-2 di Verdú.

Nella sfida per la terza posizione, tra Betis e Atletico, sono i rojiblancos a spuntarla grazie ad una doppietta di Griezmann. 0-1 al 54’, raddoppio al 71’ con gentile concessione del portiere avversario che si fa sfuggire il pallone tra le gambe. La rete della bandiera del Betis arriva troppo tardi, all’84’ con Fekir. Sullo zero a zero la formazione verdiblanca era passata in vantaggio con Luiz Enrique, ma la rete è stata annullata per posizione irregolare di fuorigioco.

Il Villarreal, in 9 uomini contro 11, porta a casa la partita e i tre punti contro l’Almeria al 94’. Due le espulsioni, di Baena al 56’ e Morlanes dopo appena due minuti. Il secondo giallo per Baena è scattato per essersi sollevato, non tolto, la maglia sotto cui persisteva un’altra maglietta con una dedica “Gracias por todo”. Stupore generale per questa decisione, posto che la scritta non conteneva implicazioni politiche e il giocatore non si era sfilato la maglia. L’Almeria era passata in vantaggio con Melero alla mezzora, e, dopo il pareggio di Baena, in pieno recupero e con la doppia inferiorità numerica, la rete della insperata vittoria di Jackson.

Pareggio tra Girona e Osasuna per 1-1 in una gara equilibrata. Vantaggio iniziale degli ospiti con Nike Barja; pareggio dei catalani con David López al primo minuto di recupero del primo tempo. Il Girona perde una grande occasione per tirarsi fuori dai guai in classifica, rimanendo al bordo della zona retrocessione a pari punti con il Getafe terzultimo.

4-0 del Barça contro l’Athletic di Ernesto Valverde. Al Camp Nou Xavi e i suoi risolvono la pratica con un gioco veloce, pratico, verticale e ficcante. Un Barcelona diventato anche cinico, con tre reti nei primi 4 tiri in porta. I goal portano le firme di Dembélé (ottima la sua prestazione, completata anche da tre assist), Sergi Roberto, Lewandowski (rete fotocopia a quella realizzata contro il Villareal nella precedente di campionato: colpo di tacco per girarsi e tiro di prima sul portiere in uscita) e Ferran. Infortuni per Roberto e Gavi. L’Athletic rimane 6°, ma viene raggiunto dal Villareal.