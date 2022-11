Liga: Il Barça sale in vetta e omaggia Piquè. Vincono Osasuna e Valladolid

La giornata di Sabato de La Liga si apre con un curioso Getafe – Cadice che riguardava la parte bassa della classifica. Il Getafe batte il Cadice per 2 espulsioni ad una. Questo il risultato di un incontro, terminato 0-0, che passerà alla storia della 13ª giornata per le espulsioni decretate dall’arbitro Hernandez Hernandez. Prevalenza di gioco per gli ospiti con anche un sensibile maggior numero di occasioni da rete, che non sono valsi il successo al Coliseum. Nonostante il risultato a reti bianche, il colegiado ha animato la partita nel tempo di recupero assegnando ben tre espulsioni alle due formazioni. Dal 96’ al 100’ il fischietto ha mostrato il rosso a due giocatori del Getafe e a uno del Cadice. Ha del clamoroso sopratutto la doppia espulsione ai danni dei giocatori azulón, con un rosso diretto a Álvarez al 96’ e un doppio giallo a Portu appena un minuto dopo, al 97’. E giusto per non scontentare nessuno, Hernandez Hernandez non ha potuto esimersi da mostrare il rosso anche all’omonimo Hernandez del Cadice, cacciato dal terreno di gioco con un doppio giallo al 100’. In classifica perdono entrambe le squadra. Cadice che resta nelle ultime tre posizioni, Getafe che non allontana eccessivamente dalla zona calda.

Ma gli occhi di tutta la Spagna e della Liga intera erano tutti puntati sul Camp Nou per l’addio di Gerard Piqué al Barça e al calcio giocato. Vittoria per 2-0 sull’Almeria (Dembélé, De Jong), primo posto momentaneo in classifica e lacrime per l’ultima gara di Piqué al Camp Nou davanti a 92.605 spettatori. Una gara emozionante per il contorno di emotività, amore e affetto per il saluto finale di uno dei grandi del calcio spagnolo, della Roja e, sopratutto, del Barcelona. Xavi lo ha schierato dall’inizio, i compagni lo hanno omaggiato entrando in campo con indosso la sua maglietta numero 3. Una maglia speciale con il lemma, stampato sul petto: SEMPR3. Scoccava l’84° minuto quando Xavi lo ha sostituito per ottenere la standing ovation dei 90.000 del Camp Nou. Ha lasciato il terreno di gioco tra le lacrime, salutando e abbracciando uno per uno, compagni e arbitro. Al termine della gara la squadra lo ha fatto saltare una, due, tre volte portandolo in trionfo; poi il giro del campo tra i singhiozzi e infine il microfono, e al centro del campo, le parole rotte dall’emozione, il fiato corto lacerato dal pianto a dirotto. Ha ringraziato tutto e tutti per la vita intensa che gli hanno dato e regalato con quella maglia, per concludere infine con un emotivo: “Qui sono nato e qui morirò. Visca el Barça!”.

Un Valladolid straripante contro l’Elche vince solo con una rete di scarto (2-1) per le prodezze del portiere Badia. Partita a senso unico per i padroni di casa non confermato dal risultato finale. Le reti dell’incontro portano le firma di Sanchez e Roque Mesa per il doppio vantaggio del Valladolid. La rete della bandiera degli ospiti è stata siglata da Ferrandez Pomares. L’Elche rimane desolatamente ultimo e già staccato.

L’Osasuna batte il Celta in trasferta per due reti ad una e si issa al 5° posto in classifica. Le reti della vittoria sono state messe a segno entrambe da Ávila. All’ottavo minuto per la rete del vantaggio e al 28’ per riportare avanti i suoi dopo il momentaneo pareggio di Iago Aspas del 19° minuto.