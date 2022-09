Liga: Il Barça si prende la vetta, poker Atletico. Gattuso ko

La quinta giornata di Liga vede la prima vittoria del Sevilla in campionato. È stato l’Espanyol a cedere i tre punti alla formazione andalusa, anche se il piano vittoria stava per saltare anche ieri. Inizio a spron battuto per gli uomini di Lopetegui. Allo scadere della prima parte conducevano per 0-2 (Lamela e Carmona). Ma prima dell’intervallo ecco l’inizio della rimonta della formazione perica. Joselu su rigore e Braithwaite ad inizio ripresa raggiungono il risultato di parità. Quando sembrava che la vittoria dovesse sfuggire ancora una volta, ecco la rete di Lamela all’84’ (doppietta per lui) che consegna l’intera posta in palio al Sevilla.

Sconfitta del Valencia in casa del Rayo per 2-1. Marcatore dominato dai locali con le reti di Isi Palazón al 5’ e l’autogol di Nico al 52’. La rete della bandiera per il Valencia arriva nel tempo di recupero e porta la firma di Diakhaby.

Leader provvisorio della classifica, in solitario, è il Barça, che rompendo una serie senza vittorie contro il Cadice pari a quattro incontri, batte a domicilio la formazione andalusa con un rotondo punteggio di 0 a 4. Incontro drammatico per ciò che è accaduto sugli spalti, con uno spettatore colpito da un infarto durante l’incontro. Gara sospesa all’82’ con il punteggio di 0-2 a favore del Barça grazie alle reti di De Jong e Lewandowski, e ripresa alle 21:30 (la partita era iniziata alle 18:30) al termine delle operazioni di salvataggio portate avanti dagli staff medici delle due formazioni. Alla ripresa della gara, quando mancavano ancora 9 minuti da disputarsi, la formazione blaugrana è passata ancora due volte. Ansu, su azione personale del polacco che ha preferito assistere il compagno che siglare l’ennesima doppietta, e Dembélé, hanno stabilito definitivamente il risultato a favore dei ragazzi di Xavi.

Passeggiata dell’Atletico che vince per 4 a 1 in casa contro il Celta. Correa, De Paul, Carrasco, Unai Nunez (autorete) sono stati i marcatori per i rojiblancos. Di Veiga l’unica segnatura della squadra di Vigo.