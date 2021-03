Liga: Il Barça vince e sale a -2 dall’Atletico. Siviglia altro ko

Il Sevilla prosegue a fari spenti e frastornato dopo la sconfitta ai supplementari in semifinale di Copa del Rey contro il Barcelona che aveva rimontato lo zero a due maturato al Sanchez Pizjuan con un 3-0 che ha estromesso los de Lopetegui dalla competizione. Ieri in Liga contro l’Elche, gli andalusi hanno subìto un altro doloroso ko. 2-1 il risultato per i padroni di casa con reti di Guti e Carrillo. Inutile la rete della bandiera di De Jong giunta al 90’. I giocatori di Fran Escribá hanno approfittato dei numerosi cambi nell’undici iniziale del Sevilla per affondare il colpo e strappare tre importantissimi punti da spendere nella lotta per non retrocedere. I nove cambi effettuati da Lopetegui rischiano di risultare carissimi in campionato, posto che la sua squadra rimane al palo a 48 punti. L’Elche respira e inguaia seriamente Eibar e Alavés.

Bastano poche ore al Barcelona per sfruttare lo scivolone del Sevilla. In prima serata il Barça va a vincere per due a zero sul campo dell’Osasuna a Pamplona. A El Sadar, dal 2005 al 2013 Estadio Reyno de Navarra, vanno a segno Jordi e Ilaix su doppio assist di Leo Messi che si ferma a otto partite consecutive con goal. Il Barça inizia a prendere ritmo e a trovare continuità e il cambio di modulo di Koeman, il 3-5-2, da i frutti sperati. Quarta vittoria consecutiva tra Liga e Copa, 10 reti realizzate e zero subite. Il quarto posto del Sevilla è ora alla tranquillizzante distanza di 8 punti, mentre il primo è appena due punti sopra.

Se come abbiamo visto l’Elche respira, l’Eibar finisce sconfitto contro il Cadice in trasferta e scivola in terzultima posizione. La rete della vittoria del Cadice è stata realizzata dal tiburón Negredo al 40° minuto.

Altra partita rilevante per la zona bassa è stata Valladolid – Getafe. Vittoria della squadra presieduta da Ronaldo, quello vero, il Fenomeno, per 2 a 1. La formazione pucelana, al Nuevo Zorrilla, fuoriesce momentaneamente dagli ultimi tre posti della graduatoria. Il Getafe, una sola vittoria nelle ultime cinque, vede sempre più vicino il bordo del precipizio. Il Valladolid è andato sul 2 a 0 con Piano e Weissman. Mata, poco dopo la mezzora, ha accorciato le distanze, anche se il risultato non cambierà più fino al triplice fischio arbitrale. Los azulones hanno giocato gli ultimi 5 minuti in inferiorità numerica per il rosso sventolato allo stesso Mata.