Liga: Il Barça vince e scappa via, festa Atletico. Pari tra Getafe e Rayo

Pari e patta tra il Getafe e il Rayo nel derby di Madrid nella giornata domenicale della 21ª di Liga. Un uno a uno in rimonta della formazione azulón che ottiene un punticino che equivale a una goccia nel deserto della classifica della formazione di Quique Sanchez Flores. La formazione di casa spreca una grossa occasione per scavalcare il Valencia e accorciare rispetto alle squadre che la precedono. Poteva che andare peggio, posto che è stato il Rayo a passare in vantaggio al 38’ su autorete di Arambarri e che dal 54’ i locali sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Alena. È di Enes Ünal la rete del pareggio, giunta al 77° minuto.

Nell’ultima gara della giornata il Barça vince anche a Vila-real per una rete a zero (Pedri al 17’) e vola momentaneamente a +11 sul Madrid. Mentre i blancos vincevano la Coppa del mondo per club, subendo 4 reti da egiziani e sauditi, il Barça a La Ceramica ottiene il 16° cleen sheet in 21 giornate. Numeri da record per la formazione allenata da Xavi che gioca bene, segna e subisce sempre meno. Contro il Villareal non si ricordano parate degne di questo nome da parte del portierone tedesco. Primo tempo di chiara matrice blaugrana, ripresa con il submarino amarillo che ha cercato il tutto per tutto per ottenere la rete del pareggio, ma invano.

Una rete quasi “sul filo della sirena” di Depay permette all’Atletico di acciuffare la vittoria e di restare in scia alla Real Sociedad nella lotta Champions. La prima rete del neo colchonero arriva all’89’ dopo che una ventina di minuti prima la formazione rojiblanca era rimasta in 10 uomini per il rosso sventolato ai danni di Savic. Gara contrassegnata da molta imprecisione sotto porta e pochi tiri tra i tre pali. Il Celta, con 23 punti, rimane appeso ad un filo fuori dalla zona retrocessione con un minimo vantaggio di tre punti.

Reti bianche a Valladolid tra i locali e Osasuna. La formazione di Pamplona ottiene il secondo pareggio consecutivo (terzo in quattro gare) e strozza la corsa verso ambizioni europee. Il Valladolid ottiene un punticino che non lo lascia tranquillo in classifica.