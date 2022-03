Liga: Il Barça vince il Clasico, Real travolto 4-0! Pari Siviglia, Villarreal ko

L’incontro clou della domenica di Liga era, manco a dirlo, il Clásico tra Madrid e Barça. Se all’andata, al Camp Nou, aveva vinto il Madrid, ieri, al Bernabeu, il Barça si è ripreso la rivincita con gli interessi. Lo 0 a 4 con il quale la formazione di Xavi ha annichilito, dominato, brutalizzato gli avversari risulta perfino stretto per i blaugrana, che nel corso della gara hanno avuto almeno 4 chiare occasioni per uscire da Chamartín con una manita. Al Bernabeu, ieri, c’è stata una sola squadra in campo, il Barça, sceso sul prato verde con la Senyera come maglia e bandiera. Con quella indosso ha fatto neri i blancos che, forse per presentimento, di nero si erano già vestiti per disputare la gara. Le reti dell’incontro sono state realizzate da Aubameyang, autore di una doppietta (9 reti in 10 presenze per lui), Araujo e Ferran.

Al 90° minuto di Cadice-Villareal Rubén Sobrino ha messo le ali alla squadra di casa nella lotta per non retrocedere e ha battuto il Villarreal con il risultato di uno a zero. Una vittoria strameritata quella della formazione cadicina contro un forte avversario, che per una volta si è preso una domenica di libertà. Il Cadice, alla seconda vittoria nelle ultime tre giornate, scollina lo scoglio del terzultimo posto e si porta in zona salvezza. Per il Villareal un colpo importante alle ambizioni di raggiungere il quarto posto.

Alla vittoria sul filo di lana del Cadice fa da contraltare l’ennesima sconfitta di un Mallorca in caduta libera. La formazione isolana perde a Cornellá contro l’Espanyol per una rete a zero. Di Raul de Tomás la rete che fa sprofondare il Mallorca al terzultimo posto, con uno scambio di posizioni con il Cadice. Sesta sconfitta consecutiva per la formazione di La Palma, a questo punto più che una seria candidata a retrocedere in Segunda.

Zero a zero, invece, tra Celta e Betis in un incontro con pochi tiri in porta e molta imprecisione sotto porta. Un risultato che certamente danneggia, e non poco, le ambizioni di quarto posto della formazione di Sevilla. La squadra blancoverde, recentemente eliminata dalla Europa League, ora è quinta con 2 punti di vantaggio sulla Real Sociedad che, da parte sua, è riuscita a fermare sullo 0 a 0 un Sevilla in crisi di risultati, ancora scioccato dalla eliminazione in Europa League ad opera del West Ham e in crisi di identità. L’ennesimo pareggio in campionato (sono 7 in 9 gare) è stato lo specchio della condizione della squadra di Lopetegui, che nei 90 minuti non ha calciato in porta nemmeno una volta. Adesso la formazione andalusa mantiene appena tre punti di vantaggio sul lanciassimo Barça, terzo in classifica.