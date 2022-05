Liga: Il Barcellona si riprende il 2° posto, Atletico ko, pari Real Sociedad

Il Barcelona conquista il secondo posto in solitaria a spese del Mallorca alla fine di una gara che lo ha visto sicuro e dominante per tre quarti di partita, e in sofferenza nell’ultima fase di gioco. 2-1 il risultato finale per merito delle reti realizzate da Depay poco prima della mezzora e da Busquets ad inizio ripresa. La rete della formazione ospite è giunta a 11 minuti dalla fine. Il Mallorca, insieme al Cadice, rimane al momento in zona salvezza per un punto rispetto al Granada.

Granada che, da parte sua, acciuffa un punticino per la punta dei capelli, in pieno recupero, nella sfida casalinga disputata contro un tranquillo Celta. La formazione di Vigo, ampiamente salva, è passata in vantaggio al 72’ con Iago Aspas facendo piombare in pieno panico la formazione locale. È stato Machis, al 92’, ad acciuffare il pari per i capelli in un disperato finale del Granada. Due punti gettati al vento quelli dei locali che non hanno approfittato dei risultati delle dirette concorrenti e delle difficili sfide alle quali erano attese.

Altro 1 a 1 tra Elche e Osasuna per un incontro tra due formazioni che non avevano nulla da chiedere al campionato. È stato l’Osasuna a passare in vantaggio con Budimir che ha trasformato un calcio di rigore concesso per una trattenuta di Gonzalez ai suoi danni. Pareggio dell’Elche all’84’ ad opera di Milla. Al referto manca un chiaro calcio di rigore non concesso a favore dei padroni di casa.

Anche Rayo Vallecano e Real Sociedad concludono il loro incontro con la distribuzione dei punti per una rete pari. A Sorloth, al 33’, risponde il raysta Falcao, che trova la rete del pari al 77° minuto di gara. La Real manca il momentaneo sorpasso sul Betis (in campo oggi alle 21:00 contro il Getafe). Il Rayo si gode la permanenza nella massima seria con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre sfide che ne hanno garantito la salvezza.