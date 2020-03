Liga: Il Clasico è del Real che torna in testa. Getafe, messaggio da 3 punti all’Inter 

Domenica dalle grandi emozioni in Liga spagnola. Le prime arrivano dal Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, dove i padroni di casa riacciuffano sulla sirena una vittoria che sembrava ormai buttata. Gli uomini di Lopetegui partono alla grande e nel primo tempo mettono alle strette l’Osasuna, ipotecando i 3 punti. Al 13’ è già 1-0: Oliver Torres smarca in area il marocchino En Nesyri che di piatto castiga Herrera. Nel recupero del primo tempo il Siviglia raddoppia, con Ocampos: ancora Torres uomo assist, con il numero 5 argentino bravo ad anticipare tutti di testa per il 2-0 che manda le squadre al riposo. Al minuto 54 il match sembra andare definitivamente in archivio: l’estremo difensore ospite tocca la palla con le mani fuori dall’area nel tentativo di fermare la galoppata di Ocampos. Ma l’Osasuna in 10 e sotto di 2 reti trova forze insperate, reagendo alla grande prima con Hernandez di testa, al 64’, e poi, 10 minuti più tardi, su rigore, con Roberto Torres. Quando ormai il pareggio sembrava dovesse accompagnare le 2 squadre negli spogliatoi, ecco la zampata di En Nesyri che raccoglie in area una perfetta sponda di Kounde e manda in delirio gli oltre 30 mila sugli spalti. Dopo la paura, il Siviglia torna al terzo posto, a quota 46, mentre l’Osasuna resta a metà classifica, fermo a 31 punti.

Nel secondo match di giornata, fondamentale vittoria per il Bilbao che torna al successo dopo 3 mesi esatti. A regalare la prima gioia del 2020 agli uomini di Garitano è un rigore di Garcia, al 56’: palla da una parte, Asenjo dall’altra. I padroni di casa avrebbero anche l’occasione di raddoppiare, sempre su rigore, con Williams. Questa volta però l’estremo dei sottomarini gialli del Villareal azzecca l’angolo e tiene a galla i suoi. Una prodezza che però non servirà ai ragazzi di Calleja Revilla, che non riusciranno ad agguantare il pareggio. Con la vittoria casalinga, l’Athletic risale a 34 punti, 4 lunghezze in meno del Villareal.

Emozioni e brividi anche a Barcellona, sponda Espanyol, dove gli uomini di Abelardo – ultimi in classifica – fermano a sorpresa i Colchoneros. Primo tempo di assoluta marca casalinga, con i catalani capaci di trovare il vantaggio al 24’ sfruttando una sfortunata autorete di Savic. Gli uomini del Cholo Simeone provano a reagire e ad inizio ripresa, al minuto 47, sfondano con una prodezza balistica di Saul: lo spagnolo, appostato fuori area, raccoglie al volo un pallone respinto di testa dalla difesa dei padroni di casa e lascia partire un missile, non lasciando scampo a Diego Lopez. L’1-1 resiste fino al termine: con questo pareggio l’Espanyol torna a -5 dalla zona salvezza, riacciuffando il Leganes a 20 punti, mentre l’Atletico Madrid, a 44, perde terreno dal Siviglia nella corsa Champions.

Una corsa ad un posto nei primi 4 in classifica che vede in grande spolvero il Getafe: i futuri avversari dell’Inter in Europa League sbancano le Baleari, portandosi a casa un successo di fondamentale importanza. La vittoria matura nella ripresa: al minuto 67 Kenedy pennella dalla sinistra e il serbo Maksimovic incorna di testa alla destra Reina. Il Maiorca prova l’arrembaggio nel finale, ma il Getafe è di un’altra categoria. Con questa vittoria, gli uomini di Bordalas tornano in zona Champions, a 45 punti, a +1 sull’Atletico Madrid. Notte fonda, invece, per i maiorchini, che scivolano a -3 dalla zona tranquillità.

La giornata si chiude con il Clasico, tra Barcelona e Real Madrid. Tutto esaurito al Santiago Bernabeu per un match che vale la testa della classifica. Nel primo tante occasioni, ma nessuna rete. Così la partita più attesa della domenica si decide nella ripresa: al 71’ Vinicius, lanciato a rete da Kroos, sfonda sulla sinistra e fulmina i blaugrana grazie anche alla deviazione decisiva di Pique che mette fuori gioco ter Stegen. Il Barcellona accusa il colpo, non riuscendo a reagire allo svantaggio. Gli uomini di Setien provano l’arrembaggio nel finale, ma prestano il fianco ai contropiedi dei Blancos: micidiale quello di Mariano Diaz che al 92’, appena schierato da Zidane, brucia l’intera difesa ospite e mette il punto esclamativo alla gara. Quasi 80 mila persone in festa, per un delirio madrileno che significa vetta della classifica. Con questa vittoria, infatti, il Real Madrid sale a 56 punti e torna in cima alla Liga, riaccendendo uno spettacolare testa a testa con il Barcellona, ora a -1 dalla capolista, a quota 55.