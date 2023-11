Liga: Il Girona sogna in grande, Barça vittoria allo scadere

Continua, inarrestabile, la cavalcata del Girona in testa alla classifica di Liga. In apertura della 12a giornata, la formazione catalana si regala una nuova vittoria, questa volta a Pamplona in casa dell’Osasuna. 2-4 il risultato finale che permetterà a los girundenses di passare la notte da capolista solitaria in attesa dell’incontro di oggi del Real Madrid, impegnato del derby contro il Rayo alle ore 21:00. Il Girona è passato per primo, al 16’, con Martín. L’Osasuna era poi riuscito a ribaltare il punteggio a suo favore con una doppietta di Budimir che, prima al 25’, poi in apertura di ripresa, aveva portato i locali in vantaggio. Ma al 71’, 80’ e 90’, a cadenza puntuale di 10 minuti l’uno dall’altro, sono arrivati i goal della formazione catalana, con Dovbyk, Cyhankov, Aleix García, che hanno nuovamente dato un giro di vite alla partita e al risultato.

Tra Betis e Mallorca dominio assoluto dei padroni di casa nel primo tempo, conclusosi con il risultato di uno a zero per il Betis (rete di Willian José al 7’) e con il Mallorca ridotto in 10 per l’espulsione di Mascarell al 45’. Il raddoppio, nella ripresa, porta il sigillo di Ayoze Pérez al 65’.

Uno a uno tra Celta e Sevilla in una partita contrassegnata dalle polemiche. Celta in vantaggio con Starfelt al 22’. Pareggio del Sevilla sul finire di gara con En Nesyri all’84’. I padroni di casa hanno giocato parte della ripresa in 10 uomini per l’espulsione, al 65’, di Tapia.

Alla Real Arena, ex Anoeta, di San Sebastián, il Barça vince giocando appena gli ultimi 5 minuti di gara. Partita in mano alla Real Sociedad per tutto il primo tempo nel quale ha preso a pallate il Barça, rimasto in piedi grazie alle parate di Ter Stegen. Ripresa più equilibrata ma con i padroni di casa comunque più pericolosi dei blaugrana. Poi all’improvviso, come un pilota di Formula 1 che rimane senza pneumatici, il crollo fisico totale. Mancavano 5 minuti alla fine e la Real, di colpo, ha mollato totalmente. Il Barça ne ha approfittato, accumulando in quei pochi minuti quattro occasioni da rete clamorose, azzannando l’avversario e prendendosi i tre punti al terzo minuti di recupero, sui tre assegnati dall’arbitro, grazie a un colpo di testa di Araujo su imbeccata di Gündogan.