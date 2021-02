Liga: Il Levante batte l’Atletico, il Real e vince e riapre la Liga

La Liga è riaperta? E’ questa la domanda più ricorrente tra i seguidores del campionato spagnolo di Primera División dopo la battuta d’arresto dell’Atletico, in casa, contro il Levante. I colchoneros sono usciti sconfitti per due reti a zero dalla sfida contro la formazione granota. Autorete di Hermoso al trentesimo, e contropiede fulminante con rete del raddoppio di De Frutos al 95’, con tutta la formazione rojiblanca, Oblak compreso, disperatamente proiettata nell’area di rigore degli ospiti, le reti della gara. Per gli uomini di Simeone si tratta del secondo punto raccolto in tre partite. Dopo la trionfale cavalcata di inizio stagione, l’Atletico sembra iniziare a sentire il peso della fatica esercitata per marcare il solco in classifica con le dirette avversarie. E il calendario, adesso, si fa ancora più duro, con avversari insidiosi in rapida successione tra Liga e Champions.

Il Real Madrid, con molta fortuna e grazie alle straordinarie parate di Courtois, riesce a portare via i tre punti dal Nuevo Zorrilla di Valladolid con uno striminzito zero a uno. La rete di Casemiro al 65’ avvicina i blancos ai colchoneros, adesso in ritardo di appena tre punti. L’Atletico, tuttavia, deve recuperare una partita rispetto al Real Madrid, così che le distanze potrebbero riassestarsi nel prossimo futuro. In attesa della gara del Barcelona (due partite in meno del Madrid e una rispetto all’Atletico), in programma questo pomeriggio alle 14:00 contro il Cadice che potrà rendere la competizione ancora più viva e serrata, il campionato sembra essere più vivo e emozionante che mai.

L’Elche batte l’Eibar per una rete a zero e complica terribilmente il futuro dei baschi, tirandoli dentro una lotta per non retrocedere che non ha nulla da invidiare, quanto a emozioni, alla lotta per il titolo. Complice anche la sconfitta del Valladolid, Eibar, Elche e Valladolid sono appaiate a 21 punti al quartultimo, terzultimo e penultimo posto. In piena lotta anche Alavés e Cadice, che affronteranno oggi in trasferta Real Sociedad e Barcelona. La rete della vittoria dell’Elche è stata siglata da Dani Calvo al 33’.

Minuti di recupero fatali per il Celta, e partita incredibile, quella tra Valencia e Celta. I padroni di casa riescono a battere i galiziani, in inferiorità numerica dal 64’ per l’espulsione di Rubén Blanco, solo nei minuti di un recupero monstre, ben 8 minuti, concesso dall’arbitro Pizarro Gómez. Al 94’ con Manu Vallejo e al 98’ grazie a Gameiro, giungono i goals che affondano la formazione di Vigo.