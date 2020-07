Liga: Il magic moment di Raul Garcia. L’Athletic Bilbao sogna l’Europa 🔥

I gol di Garcia non sono più una novità, tanto che il centrocampista del Bilbao con le sue quindici marcature in campionato ad oggi è il miglior marcatore della propria squadra. Dalla ripresa del campionato Garcia è sceso in campo in 8 delle 9 gare giocate dall’Athletic Bilbao, nel corso delle quali ha segnato ben 6 volte. Ad oggi, il Bilbao è settimo in classifica (in attesa dei posticipi di Getafe, Real Sociedad e Granada), in lotta per un posto nella prossima Europa League: in questo senso, le squadre che occupano dalla sesta alla decima posizione distano tre punti, ragione per cui le ultime due gare di campionato risulteranno assolutamente decisive.

Vale la pena ricordare come l’Athletic Bilbao da qui alla fine della stagione insegue ancora due obiettivi particolarmente importanti: da un lato appunto la qualificazione all’Europa League, la quale può essere raggiunta con certezza attraverso il raggiungimento del sesto posto, ma non con il settimo. Infatti, il Bilbao dovrà giocare anche la Finale di Copa del Rey, la quale, oltre ad assegnare un trofeo, designerà anche l’ultimo posto in Europa League (nel caso in cui la vincitrice non dovesse già rientrare nelle prime sei in campionato, anche il settimo posto determinerà la partecipazione alla competizione europea).

La finale di Copa del Rey dunque, oltre ad essere molto sentita dall’Athletic Bilbao e dalla Real Sociedad per via della forte rivalità tra le due squadre, potrebbe diventarlo ancora di più nella misura in cui questa potrebbe assegnare l’ultimo posto in Europa League.