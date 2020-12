Liga: Il Real aggancia l’Atletico in vetta, vincono Betis e Alaves

Il Real Madrid batte con il risultato di due a zero un buon Granada con l’ennesima polemica arbitrale per due falli da rigore di Casemiro, uno per tempo, sui quali arbitro e Var hanno sorvolato. Il Granada, andato sotto nella ripresa al 57’ grazie a una rete di Casemiro, ha avuto varie occasioni per passare in vantaggio prima e pareggiare poi, ma senza fortuna. Benzema, in pieno recupero, nel momento di massima spinta degli andalusi, ha raddoppiato e chiuso definitivamente i conti. Il Madrid aggancia dunque l’Atletico al vertice della classifica e mette in cascina la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Il Getafe interrompe la corsa del Celta, che veniva da quattro vittorie di fila, imponendogli il pareggio al Coliseum. Uno a uno il risultato maturato nel primo tempo. Le reti portano la firma di Damián Suárez, che adelanta i madrileni, e di Iago Aspas, che dieci minuti dopo pareggia e riporta le sorti della sfida sul risultato di parità. Il Celta si ferma a un punto dal Granada, all’ottavo posto, mentre il Getafe (12°) si mantiene in zona limacciosa e infida, pericolosamente vicina alla zona calda della classifica.

Continua la discesa a piombo dell’ex rivelazione di inizio stagione, nonché neopromossa, Cadice. Gli uomini di Cervera Díaz cadono per la terza volta consecutiva scivolando all’11° posto. Al Benito Villamarin del Betis una rete di Rodríguez al 71’ rompe il fortino del Cadice e assegna i tre punti ai padroni di casa in una partita in cui il Betis ha dominato il campo, e gli ospiti hanno lottato strenuamente per portare a casa lo 0-0.

Alaves 2 – Eibar 1. Dopo un buon inizio di gara degli armeros, passati subito in vantaggio con un goal olimpico direttamente da calcio d’angolo su conclusione di Pedro León (4’) e qualche altra buona occasione per raddoppiare, l’Alavés ha trovato il pareggio con Méndez al 41’ per mezzo di un micidiale contropiede che ha trovato impreparato l’intero schieramento dell’Eibar. Dopo la rete del pari la gara è cambiata, e nel giro di 6 minuti è giunta la rete del sorpasso, e della vittoria, dei ragazzi di Vitoria.