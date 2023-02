Liga: Il Real cade a Maiorca, il Barça allunga! Sociedad ko

Festa grande a Mallorca nel pomeriggio domenicale di Liga. I padroni di casa stendono un Madrid deludente, in campo e in panchina, che a Son Moix lascia i tre punti e le penne. L’uno a zero, che vale la vittoria mallorquina, è frutto di un autorete di Nacho, intervenuto di testa ad anticipare Moriqi ma che ha causato una palombella che ha scavalcato il secondo portiere dei blancos, Lunin, in campo per l’infortunio di Courtois nel riscaldamento. Con Modric, Kroos, Alaba, in panchina ad inizio gara, il Madrid ha tenuto la palla in maniera sterile, arrivando al tiro in porta in una sola circostanza in tutti i 90 minuti, su calcio di rigore fallito da Asensio al 60’.

Il Barça non fallisce la sua sfida contro l’inguaiato Sevilla, batte la formazione di Sampaoli, ringrazia il Mallorca, demolisce la formazione andalusa con un perentorio 3-0, che dice meno di quanto mostrato sul prato del Camp Nou, e vola a + 8 sul Real Madrid, secondo in classifica. La partita è stata un monologo teatrale di matrice blaugrana. Nel primo tempo, terminato 0-0 per la presenza delle trincee stile La Somme della formazione di Sampaoli (5-4-1 stretto e tutti i giocatori dietro la linea della palla stretti tra difesa e trequarti), il Barça aveva battuto 8 calci d’angolo a zero e alla mezzora aveva il 90% di possesso palla contro il 10% del Sevilla. Nella ripresa il Barça, aprendo la lata con Jordi al 57’, ha esondato, travolgendo la spaurita pattuglia andalusa. È passato ancora con Gavi al 70’ e Raphinha al 78’, chiudendo al triplice fischio di Sanchez Martinez in un tripudio di gioia e entusiasmo per una Liga che è stata appena instradata verso Barcelona.

Girona 1, Valencia 0. Nuova sconfitta e dramma per i ragazzi di Voro. La formazione valenciana è ora ad un punto dalla retrocessione. La rete dell’incontro è stata realizzata da Borja García. Altra sconfitta eccellente in una giornata in cui sorride solo il Barcelona tra le formazioni della parte alta/altissima della classifica. La Real perde in casa clamorosamente contro il Valladolid per merito della rete realizzata al 73’ da Larin. Tra Betis, Villareal, Atletico, Real Sociedad e Madrid, solo i colchoneros sono riusciti a prendere un punto. Tutte le altre sono rimaste a secco.