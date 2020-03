Liga: Il Real cade con il Betis e perde la vetta. Poker del Bilbao a Valladolid

Tra sorprese e conferme, va in archivio anche la domenica di Liga della giornata numero 27. Ad aprire le danze la vittoria dell’Osasuna contro un Espanyol sempre più nei guai. Gli uomini di Arrasate regalano 3 punti ai tifosi di casa con il minimo sforzo: merito di un calcio di rigore trasformato da Torres al minuto 51, al suo secondo centro consecutivo. Non un rigore qualsiasi: l’esterno spagnolo, infatti, ha messo a sedere l’estremo ospite Lopez con un “cucchiaio” da antologia, facendo esplodere gli oltre 15 mila presenti a Pamplona. Con questa vittoria l’Osasuna si porta in zona tranquillità, a 34 punti, a +9 sulla zona retrocessione. Ultimo, fermo a 20 punti, l’Espanyol ora a -6 dal quart’ultimo posto.

Senza storia il match del Josè Zorilla di Valladolid, dove i padroni di casa vengono completamente annientati da un Athletic Bilbao in grande spolvero. Nella prima frazione la partita è già in ghiaccio per gli ospiti: al 4’ Lopez disegna una traiettoria fantastica da calcio piazzato che Masip può solo guardare e dopo 20 minuti Raul Garcia incorna di testa uno splendido cross dalla sinistra di Cordoba, per lo 0-2 che porta le squadre al riposo. Nella ripresa gli uomini del presidente Ronaldo tentano la reazione d’orgoglio e al 76’, con un gol pazzesco di Ramirez da fuori area, accorciano le distanze. Al minuto 87, però, arriva la doccia fredda per i padroni di casa: retropassaggio killer di Salisu che manda in porta Williams, bravo a saltare il portiere in uscita e depositare in rete il pallone dell’1-3. Nel finale il Valladolid prova l’arrembaggio, lasciando grandi varchi per le ripartenze degli ospiti: in una di queste Cordoba riceve palla al limite dell’area e fredda di destro l’incolpevole Masip. Con i 3 punti il Bilbao sale a 37, intravedendo a distanza la zona Europa League. Resta, invece, nelle sabbie mobili il Valladolid, a 29 punti con soli 4 punti di margine sulla zona retrocessione.

Si dividono la posta in gioco Levante e Granada che chiudono il match sull’1-1. Padroni di casa subito in vantaggio, grazie a Roger: Morales all’11’ inventa, con una gran giocata sulla fascia destra, e l’attaccante ex Valladolid deve solo appoggiare in rete. Nella ripresa il Granada sale in cattedra, e riprende il match al minuto 60 con il venezuelano Machis, perfetto nel bruciare i centrali difensivi del Levante, raccogliere l’assist di Fernandez e infilare l’estremo difensore. Nel finale ci provano entrambe le squadre a fare bottino pieno, ma le ostilità si chiudono in pareggio. Un punto che tiene il Granada in corsa per l’Europa League, ora a quota 38, e che porta a +8 dalla zona calda il Levante.

Gran colpo – in rimonta – del Leganes in casa dei Sottomarini Gialli del Villareal. Gli uomini di Alvarez vanno in vantaggio al 5’ con uno splendido colpo di testa di Gerard Moreno che, con un gran tempismo, finalizza in rete una bellissima azione manovrata dei padroni di casa. Dopo l’1-0, però, il Villareal si siede, sprecando alcune nitide occasioni da gol e tenendo in partita gli ospiti che, al minuto 47, trovano il pari con Oscar Rodriguez. Sassata da fuori area, palla sulla parte bassa della classifica e 1-1. Al 70’ ecco il colpo dei biancoblu: l’ivoriano Assale viene steso in area e per il direttore di gara è rigore. Oscar Rodriguez dal dischetto spiazza Asenjo e manda in paradiso i suoi. Con questa vittoria, il Leganes sale a 23 punti, riducendo a 3 le lunghezze di distacco dal quart’ultimo posto e rimettendosi in corsa per la salvezza, mentre i padroni di casa inanellano la terza sconfitta consecutiva, restando a 38 punti e dicendo quasi addio ai sogni di Champions League.

Nel match che chiude la giornata, il Real Madrid cade incredibilmente a Siviglia, sponda Betis, perdendo la testa della classifica. 2 gol nel primo rendono frizzante la gara. A passare in vantaggio i padroni di casa: al minuto 40, il brasiliano Sidnei, con un destro pazzesco all’incrocio dei pali, non lascia scampo a Courtois. Prima del riposo, però, i Blancos la riacciuffano con il loro bomber Benzema: Marcelo viene sgambettato da dietro in area ed è rigore. Il francese sul dischetto è freddo nello spiazzare Robles e mandare le squadre negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa però gli uomini di Zidane non riescono a cambiare passo e, nonostante le numerose occasioni, capitolano a 8 minuti dal termine. A “matare” le Merengues, Tello che fa un favore ai suoi ex compagni del Barcellona con un destro preciso alla sinistra del portiere belga. Con il grande successo di questa sera i sivigliani escono dalla bagarre della salvezza, andando a +7 dalla zona calda, mentre il Real Madrid si ferma a 56 punti, lasciando a +2 i blaugrana.