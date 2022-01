Liga: Il Real cade in casa del Getafe, vincono Atletico e Barcellona

Il 2022 de La Liga inizia con il botto. Nella prima gara dell’anno, il Getafe stappa lo champagne ai danni del Madrid. Al Coliseum, il Real Madrid cade con una rete di Enes Ünal ad inizio gara. Al 9’, il giocatore turco sfrutta un errore nel controllo di Militao in area di rigore, soffia il pallone all’avversario e infilza il portiere dei blancos. E’ questa la rete che deciderà la sfida di Madrid tra azulones e blancos. Tre punti d’oro per il Getafe di Quique Sanchez Flores, che esce dalla zona retrocessione e somma la seconda vittoria consecutiva in campionato.

2-0 dell’Atletico contro il Rayo nel secondo derby di Madrid della giornata. Vittoria placida dei ragazzi del Cholo. Il Rayo, d’altronde, non avrebbe potuto fare molto di più posto che non ha mai calciato in porta. Di Correa, doppietta, le reti dell’incontro. La formazione di Vallecas abbandona le prime quattro posizioni della classifica.

Tra Elche e Granada la partita finisce con uno zero a zero ricco di emozioni e polemiche. Due espulsi per l’Elche, il tecnico Francisco Rodríguez, e Diego González; una rete annullata dal Var ai padroni di casa per fallo sul portiere del Granada e una richiesta di penalty, sempre per l’Elche, hanno dato molto pepe a una partita mai scontata. Un pari insufficiente dopo due sconfitte consecutive per l’Elche.

Importante vittoria del Barça a Mallorca per uno a zero. Falcidiato da infortuni, squalifiche e dai casi positivi al Covid, Xavi ha potuto contare solo su 9 giocatori della prima squadra, tra cui i due portieri. Nonostante ciò, con un undici imbottito di componenti del Barça B, ha portato a casa una vittoria grazie a una prestazione orgogliosa che ha puntato tutto sul gioco. Di Luuk de Jong la rete della vittoria, portata a casa anche grazie a una super parata di ter Stegen in pieno recupero. Il Barça scala così diverse posizioni in classifica, portandosi al 5º posto e a due punti dalla terza piazza.

Pareggio uno a uno tra Alavés e Real Sociedad nel derby basco tra Vitoria e San Sebastián. Vantaggio della Real con Januzaj al 14’, pareggio di Joselu al 58’ su calcio di rigore. Un punticino che non serve a nessuno. La Real è ora settima (un punto nelle ultime 5); l’Alavés non abbandona il terzultimo posto, che non sfrutta così il pareggio casalingo dell’Elche nel pomeriggio.