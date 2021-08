Liga: Il Real cala il poker tra luci e ombre, pari per Betis e Levante

La Liga 2021-22 appare come le vestigia archeologiche di una florida e potente antica civiltà. Come poteva essere l’Impero Romano, l’antico Egitto o la nobile e colta Grecia. Ma come quelle civiltà, anche La Liga appare oggi ben poca cosa rispetto a ciò che era stata un tempo. Un periodo storico nemmeno troppo distante da noi, posto che parliamo della stagione appena conclusa. La crisi economica mondiale, aggravata dalla pandemia, ha lasciato solo ceneri al suo passaggio. Il campionato, che fino a poco tempo fa poteva considerarsi il più ricco e bello del mondo, adesso è mestamente un campionato di modesto livello.

Il Madrid ha perso Ramos e Varane, proponendo una coppia centrale formata dalle riserve della scorsa stagione, Nacho e Militao. Per il resto, la squadra di Ancelotti è un misto di giocatori anziani dal glorioso passato, calciatori riciclati (Bale) e elementi di scarso valore tecnico.

Il risultato si è visto nel corso del primo tempo contro l’Alavés. Una squadra triste, piatta, con scadenti individualità. Il tecnico italiano avrà molto da lavorare. Nei primi 45’ i blancos si sono visti per tre gomitate rifilate agli avversari (non punite) e un rigore non fischiato per l’Alavés per fallo di mano di Vasquez. Nella ripresa una doppietta di Benzema (prima rete irregolare per una sua posizione in fuorigioco attivo non segnalata dal Var), Nacho e Vinicius hanno regolato i conti con i padroni di casa, andati a segno su rigore con Joselu. Tre punti, ma tante ombre in casa Madrid.

Nella sfida di venerdì che ha aperto ufficialmente La Liga, Il Valencia ha battuto nella sofferenza generale il Getafe del nuovo tecnico Michel. Una gara dominata dagli azulones dall’inizio alla fine anche grazie a una espulsione che ha lasciato i padroni di casa in 10 dal 3° del primo tempo, ma vinta contro ogni pronostico dal Valencia grazie alle rete di Soler su rigore all’11’. Nell’ultimo quarto di gara anche il Getafe è rimasto in 10 per l’espulsione di Cabaco.

Uno a uno tra Mallorca e Betis in una gara dalle poche emozioni. Fa tutto il Betis con le reti di Oliván e l’autorete del proprio portiere Reina. Il Mallorca resta a guardare e si porta a casa il primo punto della stagione.

Anche Cadice e Levante si dividono la posta in palio, ma solo quando ormai tutti avrebbero giurato della vittoria granota. Alla rete del comandante Morales giunta al 39’, ha infatti fatto seguito il pareggio del Cadice al 97° minuto con Espino.

0-0 tra l’Osasuna padrone di casa e la neopromossa Espanyol in una gara caratterizzata dagli scarsi tiri nello specchio della porta e dall’alto grado di imprecisione degli attacchi delle due formazioni.