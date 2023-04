Liga: Il Real dice addio alla Liga, tre punti per Osasuna e Real Sociedad

La Liga della vigilia di Pasqua ha regalato una giornata di sorprese per la parte alta della classifica, e di “Passione” per le squadre impelagate nella lotta per non retrocedere. Ad iniziare dall’Espanyol, sconfitto in casa dall’Athletic Bilbao, che vede il fondo sempre più vicino ed il martirio della retrocessione in Segunda una prospettiva sempre più realistica. Los bilbaínos vincono per 1-2 in una gara contrassegnata dalle polemiche scatenate dall’annullamento, via Var, della rete del momentaneo pareggio dei locali. Ma andiamo con ordine, ad iniziare dal vantaggio per l’Athletic realizzato in contropiede da Inaki Williams. Al vantaggio l’Espanyol ha risposto con una splendida, meravigliosa rete di Braithwaite, prima convalidata e successivamente annullata dall’intervento del Var per un fallo di mano poco visibile occorso nello sviluppo dell’azione e precedente al tiro del danese. Lo scampato pericolo ha portato al raddoppio degli ospiti, ancora con un Williams, ma questa volta Nico, il fratello di Inaki. Al 90’, poi, la rete della bandiera di Darder, che alla luce della rete annullata nel corso della gara ha fatto soffiare ancora di più il vento delle polemiche. Un minuto dopo espulsione per Aleix Vidal. Espanyol terzultimo ma con una partita in più rispetto all’Almería penultimo.

Ennesima sconfitta per l’Elche a cui non è servito nemmeno l’ennesimo cambio di panchina della stagione per dare un tratto di maggiore dignità a questo finale di campionato. L’Osasuna vince in casa per 2 reti a 1 con doppietta di Abde. La rete della bandiera per gli ospiti, nell’unico tiro in porta dell’Elche, è di Tete Morente. Battuta d’arresto anche per il Getafe che cade con il risultato di 2-0 a San Sebastián contro la Real. Oyarzabal nel primo tempo, e Kubo nel secondo regolano sfida e avversario. Gli azulónes restano nel mirino delle ultime due della classe. La Real Sociedad prosegue la sua corsa senza grossi intoppi al quarto posto in classifica.

Dulcis in fundo per questa giornata arriva la sorpresa del Bernabeu, con la vittoria per tre reti a due della formazione di Vila-Real. Il submarino amarillo sbanca Madrid e il Madrid con una remuntada dallo 0-1/1-2 al 3-2. Chukwueze sugli scudi a fare il fenomeno con una doppietta straordinaria per bellezza e importanza per il corso di questa Liga. La seconda rete del giocatore del Villareal chiude una partita e consegna al Barcelona, che il giorno di pasquetta giocherà contro il Girona, il match-ball definitivo per la conquista della Liga. Vittoria più che meritata per il submarino che ha doppiato il Madrid in conclusioni in porta e nel dominio del gioco. Ancelotti a capo chino, sconfitto, e Villareal in festa.