Liga: Il Real dice addio alla Liga, vincono Siviglia e Valencia

Sevilla batte Eibar due a zero in trasferta a Ipurua. Gli uomini di Lopetegui confezionano così la terza vittoria consecutiva proseguendo la loro corsa in piena zona Champions. Le reti sono state realizzate da Ocampos nel primo tempo su calcio di rigore e da Jordán nel corso della ripresa. La formazione armena, tuttavia, non è rimasta a guardare, impegnando non poco la formazione andalusa fino al raddoppio, quando non è più stata in grado di impensierire il rivale. L’Eibar, che ha dovuto fare a meno del proprio portiere nel corso della gara per infortunio, ha, tra l’altro, colpito un palo sul risultato di 0-1 a sfavore. I padroni di casa proseguono in classifica pericolosamente vicini alla zona retrocessione.

Levante corsaro a Valdebebas. Con un 1-2 in rimonta, i granota battono il Real Madrid con reti di Morales e Martí dopo l’iniziale vantaggio dei blancos ad opera di Asensio. Gli uomini di Zidane, assente per coronavirus, hanno disputato tutta la gara in 10 uomini per l’espulsione di Militao reo di un fallo da ultimo uomo su Sergio León. Il Levante ha gestito la gara con facilità e personalità. Negli ultimi minuti addirittura con autorità, gestendo la palla a centrocampo davanti ai merengues che guardavano, senza spirito e anima, gli avversari palleggiare in sicurezza. Il Levante, che ha anche fallito un calcio di rigore, ha avuto molte più occasioni da rete degli avversari, impegnando seriamente Courtois al di là delle due trasformazioni. 14 a 8 i tiri totali, con un devastante 8 a 2 in porta, il conto a favore del Levante.

Nuovo pareggio per Villareal e Real Sociedad. Le due formazioni, a corto di vittorie, continuano nel loro andamento lento in campionato, agevolando le squadre che li precedono e venendo così irrimediabilmente staccate nella corsa ai posti Champions League. L’1-1 finale maturato a l’Estadio de la Ceramica di Vila Real, ha avuto un finale agonico grazie alla rete di Isak al 93’ che ha pareggiato l’iniziale vantaggio del Submarino Amarillo siglato da Parejo al terzo minuto di gara. Vittoria del Valencia in casa contro l’Elche per 1 a 0. Weiss al 22° da i tre punti al Valencia. Per l’Elche è la quarta sconfitta nelle ultime cinque e il penultimo posto in classifica.