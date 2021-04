Liga: Il Real Madrid aggancia la vetta, il Siviglia scavalca il Barça

Una rete di En-Nesyri ad inizio ripresa permette al Sevilla di conquistare i tre punti a spese del Levante e piazzarsi momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa della partita di questa notte del Barcelona contro l’ostico Getafe (calcio d’inizio ore 22:00).

Placida vittoria del Madrid in casa del Cadice. Gara chiusa già nella prima parte di gara con tre reti, frutto di una doppietta di Benzema (il primo goal giunto su rigore) e di Odriozola. Madrid momentaneamente primo in classifica.

Un lanciatissimo Osasuna, alla terza vittoria consecutiva, piega in casa un Valencia a digiuno di vittorie da quattro turni. Due pareggi e due sconfitte, il ruolino di marcia, non propriamente esaltante, della formazione ché. L’incontro ha visto il vantaggio della formazione di Pamplona con Javi Martinez al 13’ e il pareggio ospite per mezzo di Gameiro. La gioia per la partita è durata appena due minuti, perché al 32’, Calleri ha riportato avanti i suoi. Nella ripresa, al 67’ su calcio di rigore, Torres ha definitivamente chiuso la gara a favore dell’Osasuna.

Sfida tra aficionados alla x in una ipotetica e datata schedina, tra Betis e Athletic Club. La formazione di Sevilla e quella di Bilbao hanno terminato l’incontro a reti bianche. Quattro pareggi consecutivi per la formazione blanquiverde contro i cinque dei bilbainos. L’Athletic ha tirato di più verso la porta, ma con scadente precisione. Il Betis, in inferiorità numerica per tutta la partita, espulsione di Fekir all’11° minuti di gioco, si è difeso con ordine non disdegnando di cercare a sua volta la rete della vittoria. Da annotare una traversa colpita dal bufalo Villalibre per i rojiblancos.

L’Alavés si stacca dalle formazioni posizionate a 27 punti e fa un importante salto triplo verso la salvezza battendo per due a uno il temibile Villareal. Joselu al 17’ e Edgar Mendez all’80’, con in mezzo la rete di Paco Alcacer per il submarino amarillo, danno la vittoria alla formazione di Vitoria.

Il Valladolid, con una rete in extremis (86° Olaza), strappa ad Elche un pari vitale per restare aggrappato al quartultimo posto in classifica. L’Elche, dal canto suo, perde due punti sul finale che potranno anche essere decisivi per le sorti della sua stagione. I padroni di casa rimangono penultimi con una gara in più del Huesca, che li precede in classifica per la classifica avulsa, e dello stesso Valladolid, che rimane al momento quartultimo, in bilico sul ciglio del burrone. Per l’Elche una occasione sprecata per superare una concorrente nello scontro diretto e respirare aria meno tossica. Tanto più alla luce della vittoria dell’Alavés. Per l’Elche ha realizzato Fidel. Come detto, il pareggio del Valladolid è stato siglato da Olaza.