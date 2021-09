Liga: Il Real Madrid frena contro il Villarreal, l’Atletico ko

L’Atletico Madrid cade a Vitoria contro l’Alavés. 1 a 0 il risultato finale di una gara giocata male dai colchoneros in ogni zona del campo. La difesa, elemento vetrina dei rojiblancos, stavolta ha peccato in diverse circostanze, regalando tante situazioni da rete che i locali hanno buttato al vento. La rete della vittoria è giunta dopo appena 4 minuti di gioco con un colpo di testa di La Guardia. Un solo tiro in porta dei ragazzi del Cholo, giunto sul finale del secondo tempo, non è sufficiente per uscire da Mendizorrotza indenni. Suarez e Griezmann due fantasmi.

Partita equilibrata tra Valencia e Athletic Bilbao, e pareggio agonico dei padroni di casa, che al 95’, con Marcos André, riescono a riprendere la formazione basca passata in vantaggio al 69’ grazie alla rete di Inigo Martínez. Partita ricca di falli e conclusioni in porta per un incontro non scontato che metteva di fronte due formazioni che ambiscono a posizioni di rilievo nella Liga di questa stagione. Il Valencia è rimasto in 10 uomini all’82 per il rosso diretto sventolato da Hernandez Hernandez ai danni di Maxi. Quasi allo scadere dei 9 minuti di recupero concessi, Cillessen ha salvato il Valencia dalla sconfitta con una super parata su testata magistrale di Inaki Williams.

Un gran Villareal blocca a domicilio il Madrid. Al Bernabeu finisce zero a zero. Le migliori occasioni sono state per il submarino amarillo, che tuttavia ha sbagliato eccessivamente sotto porta. Nelle altre circostanze è stato Courtois a salvare i blancos dalla capitolazione. Un punto guadagnato per un brutto Madrid. Due punti persi per la squadra di Unai Emery.

Il Sevilla batte per 2-0 l’Espanyol nonostante la buona partita della formazione di Cornellá nel primo tempo. Subito in vantaggio i padroni di casa con En-Nesyri, anche se i catalani sono andati vicini alla rete del pari in più di una circostanza. Anche il Sevilla ha fallito in alcune occasioni la rete del raddoppio. Nella ripresa, dopo l’espulsione per doppio giallo “dell’andaluso” Delaney, è giunta la rete del raddoppio e della vittoria da parte di Rafa Mir. Al Sanchez Pizjuan, Sevilla batte Espanyol 2 a 0.