Liga: Il Real manca l’aggancio alla vetta, si infiamma la lotta salvezza

La battaglia per la conquista dei due posti disponibili per la Europa League si intreccia e interseca come un complicato nodo scorsoio con la lucha per il titolo. A Valdebebas il Betis strappa un punto con uno zero a zero frutto di una partita con il Madrid che ha cercato di fare la partita, ma senza creare grandi occasioni, e il Betis pronto a partire a la contra con pericolosi contropiede. Un pareggio che alla fine è il giusto riassunto di una gara che premia il Betis con un punto importante in chiave Europa League, e menoma la corsa per il titolo de los de Zidane.

Lotta per la salvezza sempre più appassionante in un susseguirsi di saliscendi e cambi di posizione tra le pericolanti. All’ora di pranzo l’Elche ha battuto il Levante per uno a zero, facendo un bel salto in avanti e mettendosi, al momento, in zona salvezza al quartultimo posto. La rete della sospirata vittoria per la formazione valenciana è giunta grazie ad un bel destro in diagonale di Boyé al 32’.

I tre punti conquistati dall’Elche hanno permesso di scavalcare il Valladolid, che a sua volta non è andato oltre il pareggio per uno a uno contro il Cadice nella sfida casalinga del Nuevo Zorrilla. Un grave passo falso per la squadra di Soriano nella sfida contro una formazione che naviga in una tranquilla posizione di classifica e che non ha più nulla da dire al campionato. Il Valladolid era passato in vantaggio in apertura con Oscar Plano al 14’. Nonostante una supremazia nelle occasioni, la formazione di casa non è riuscita a tenere il risultato, facendosi riprendere nel secondo tempo da Juan Cala al 64’.

L’Alavés somma un punto nella difficile trasferta di Valencia contro la formazione ché e porta a quattro il numero di risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi). Un pareggio per uno a uno che suona molto deludente per la formazione di Vitoria, posto che era passata in vantaggio all’84’ con Guidetti. Quando tutto faceva presagire una vittoria che avrebbe certamente dato un colpo quasi definitivo alle speranze di salvezza della formazione basca. All’89° è giunta la rete del pari ad opera di Gayá che ha smorzato il grido di vittoria degli avversari. L’Alavés si è ritrovato in inferiorità numerica due minuti dopo essere passato in vantaggio, e questo ha certamente inciso sul risultato finale della gara.