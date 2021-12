Liga: Il Real ‘mata’ l’Atletico, derby ad Ancelotti. Solo un pari per il Barcellona

Il derby di Madrid, al Bernabeu, va alla formazione di Ancelotti. L’Atletico ha giocato di più e meglio. Ha tirato più in porta dell’avversario, ma ha commesso due errori difensivi che sono costati la gara e i tre punti. Di contro, Courtois, ha salvato e tenuto a galla il Madrid in più di una circostanza. Benzema e Asensio hanno steso i colchoneros con due contropiede letali. Il Madrid somma così la decima vittoria consecutiva e apre una voragine alle sue spalle in classifica.

Il Barça, dal canto suo, non riesce più a vincere. Dopo la sconfitta casalinga patita contro il Betis, ieri i blaugrana non sono andati oltre al pareggio per due a due a El Sadar di Pamplona. Due volte in vantaggio, con Nico nel primo tempo e Abde nella ripresa, il Barça è stato raggiunto dall’Osasuna una volta con David Garcia e la seconda con Avila con un gran destro dal limite dell’area di rigore. Per la serie al peggio non c’è mai fine, agli ultimi due infortunati, Jordi Alba e Memphis Depay, il Barcelona ha perso anche Dembélé, costretto a lasciare il campo anzitempo.

Mandi e Gerard Moreno regolano la complicata pratica Rayo Vallecano con due reti in quattro minuti. La formazione di Unai Emery, più attiva in Europa che in Liga, ottiene la vittoria dopo una serie di tre partite nelle quali aveva collezionato due sconfitte e un pareggio. Il Rayo si ferma a quota 27 punti in classifica e non si avvantaggia della sonora sconfitta della Real sul campo del Betis.

Al Benito Villamarin la formazione di Pellegrini passeggia sulla Real Sociedad, in chiaro sell off di risultati nell’ultimo breve periodo. Tre sconfitte consecutive e un pareggio hanno fatto precipitare il grafico dei baschi, passati dalla testa della classifica alla quinta piazza nel giro di circa un mese. Le reti della gara sono state realizzate da Alex Moreno (doppietta), Juanmi e Fekir. Il Betis, con questo risultato, rafforza la sua ragguardevole classifica, che lo vede terzo in graduatoria.