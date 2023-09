Liga: Il Real passa a Girona, la Sociedad vince il derby con l’Athletic

Pareggio a reti bianche tra Getafe e Villareal all’Alfonso Coliseum. La partita è

stata segnata dalla celere espulsione dell’amarillio Baena che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dal 23° minuto. Gara dunque fortemente condizionata da

quell’episodio. Il Villareal ha pensato più che altro a controllare e non perdere; il

Getafe ha cercato, invano, di fare sua l’intera post in palio. Il risultato di 0-0 è la sua più automatica e logica conseguenza.

Altro giro, altra corsa. Anche tra Rayo e Mallorca finisce in parità. Questa volta

il risultato è più corposo, 2-2, così come anche la partita, maggiormente vivace e

godibile. Vantaggio immediato del Rayo (già al 4’) con Álvaro García con un bel

sinistro rasoterra sul palo opposto. Pareggio sul finale del tempo di Muriqi (prima annullato per presunto fuorigioco e successivamente convalidato dal Var). Vantaggio del Mallorca nella ripresa con Antonio Sanchez che sorprende una difesa locale piuttosto svagata. Il pareggio del Rayo, dopo una serie di occasioni su entrambi i fronti, è giunto su calcio di rigore concesso per fallo di mano in area di rigore mallorquina. La trasformazione, dopo un primo tentativo fallito da Falcao e fatto

ripetere per posizione irregolare del portiere, porta la firma sempre dello stesso

numero 11 che, al 102’, non sbaglia la seconda chance e regala un punto alla

formazione di casa.

Lo scontro al vertice che non t’aspetti: Girona – Madrid, con l’inedita capolista

che affronta in terra catalana i blancos. Buon inizio de los girundenses con due

occasioni nel giro di un paio di minuti, tra cui un palo clamoroso di Zigankov a Kepa

totalmente battuto. Ma è il Madrid a passare in vantaggio con Joselu, e da quel

momento la gara prende una deriva opposta a quella di inizio partita. Il Girona accusa

il colpo ed esce pian piano di scena, lasciando mano libera agli ospiti. Così è

Tchouaméni, solo soletto in area di rigore, a staccare di testa e raddoppiare. Nella

ripresa arriva anche la terza rete dei blancos con Bellingham. Sul finale di gara c’è un intervento criminale di Nacho che interviene alla Goikoetxea su Portu. Per l’arbitro, incredibilmente, è solo giallo! Solo dopo richiamo del Var muta il colore di un cartellino che sarebbe dovuto essere rosso sin dal primissimo istante.

La Real Sociedad fa i compiti a casa e batte l’Athletic Club nel derby basco tra

San Sebastián e Bilbao. Al 30’ e al 48’ le reti dell’incontro per los donostiarras grazie alle firme di Le Normand e Take Kubo. Nella ripresa Oyarzabal, al 66’, ne fa tre.

Secondo successo di fila per la Real che ritrova un minimo di regolarità e si

accomoda nella quarta piazza della classifica, superando proprio i rivali odierni che

scendono di un gradino.

Giuseppe Ortu