Liga: Il Real rimonta il Siviglia e vede il titolo, poker Levante

Il Levante si riscatta, bussa quattro volte alla porta del Granada, e riaccende le sue speranze di salvezza. Al Nuevo Los Carmenes di Granada il Levante si trovava davanti ad un bivio. O dentro o fuori. Vittoria o retrocessione. È arrivato un successo per 1-4 che ridà speranza alla formazione granota. Tre punti fondamentali giunti anche per l’espulsione di Germán Sánchez che ha lasciato il Granada in 10 ad inizio ripresa, causando il rigore che ha dato la possibilità al Levante di raddoppiare con Morales. Fino al doppio giallo, infatti, la gara verteva su un binario di equilibrio, con il Levante in vantaggio solo per una rete a zero grazie al goal di Dani Gómez. Da quel momento in poi la formazione granota ha prima triplicato in contropiede con Malsa e poi, dopo la rete del Granada con Collado per l’1-3 momentaneo, è giunta la definitiva marcatura di Soldado al 95’. Il Levante accorcia dunque rispetto alla terzultima (Cadice) e quartultima (Mallorca e proprio Granada), dalle quali ultime due dista appena 4 punti.

L’Atletico non muore mai. Parola di Simeone. E così, dopo 10 minuti di recupero nella gara casalinga contro l’Espanyol, Carrasco ha trasformato il rigore che ha permesso di far vincere i colchoneros in una gara combattuta e dura (18 falli da parte dell’Atleti). Tutto nel più classico stile Cholo. Atletico in vantaggio con lo stesso Carrasco. Ma una paperissima di Oblak su punizione di R.D.T. al 74’, che aveva portato all’espulsione di Kondogbia per fallo di mano, ha rimesso le sorti della gara sul risultato di parità. In pieno recupero, un polemico fallo di mano colto solo dal VAR, ha consegnato i tre agonici punti alla formazione di casa. Aspas e Fran Beltrán regolano i conti per il Celta a Balaídos con l’Athletic Bilbao. Un 2-0 maturato nel primo tempo che è stato sufficiente per tenere a Vigo sia la partita che l’intera posta in palio.

Sevilla – Madrid ha regalato al pubblico del Sanchez Pizjuan 99 minuti di emozioni e polemiche. La vittoria dei blancos, in rimonta nel secondo tempo, per 2-3 di fatto chiude a doppia mandata la Liga a favore del Real Madrid. Primi 45’ tirati al massimo da parte di un grandissimo Sevilla tutto cuore, velocità e tecnica. 2-0 in 4 minuti con Rakitic su punizione e raddoppio di Lamela. Madrid graziato per un rosso dimenticato e perdonato a Camavinga (già ammonito) per una entrataccia da dietro dritta su Martial che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di quell’intervento. Per l’arbitro non si è trattato nemmeno di fallo. Ripresa che ha visto il Sevilla abbassare i ritmi di gioco e il Madrid venire fuori alla distanza. Prima Rodrygo, poi Nacho per il pareggio. In pieno recupero la rete del sorpasso di Benzema.