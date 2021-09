Liga: Il Real rimonta il Valencia, Sociedad e Siviglia non si fanno male

Ancora nessuna vittoria per il Villareal in questo inizio di stagione. A Mallorca il submarino amarillo non va oltre allo zero a zero a l’Estadi Ibérostar. Continua dunque la marcia negativa della formazione di Unai Emery che conquista il quarto pareggio di fila in quattro incontri e seguita navigando in acque non solite per la formazione della Comunitat Valenciana. Partita movimentata con molti tiri in porta delle due formazioni ma poca precisione.

Altro zero a zero quello che ha visto confrontarsi la Real Sociedad e il Sevilla alla Real Arena di Anoeta. Partita vivace e dai ritmici frenetici, dominata dalla Real sopratutto nella prima parte. I padroni di casa hanno goduto, nel primo tempo, di un calcio di rigore concesso da Mateu Lahoz per fallo di mano in area. Oyarzabal non ha approfittato dell’occasione e si è fatto parare il tiro da Bounou.

Dominio assoluto del Betis contro l’Espanyol, ma divisione dei punti tra le due formazioni. Al Benito Villamarin i padroni di casa maramaldeggiano, anche se sono i catalani di Cornellá a passare con Aleix Vidal. Verso la fine del primo tempo il Betis prima pareggia con Willian José e poi passa in vantaggio con Fekir in pieno recupero. La ripresa vede sempre i blanquiverdes in dominio della gara anche se non riescono a segnare ancora. È invece l’Espanyol, che al 7° di recupero, riesce a portare a casa un miracoloso pareggio. 23 a 11 il conto dei tiri in porta, di cui 9 contro 4 nello specchio per il Betis e 10 angoli a 4, sono il riassunto delle statistiche di un incontro loco.

Incredibile rimonta del Real Madrid a Mestalla. Il Valencia, in vantaggio al 66’ per 1 a 0 dopo una ottima prima parte, rete di Hugo Duro, si fa rimontare nei minuti finali dai blancos con reti di Vinicius (su assist di Benzema) e di Benzema su assist del brasiliano. Le reti del Madrid sono giunte in appena due minuti fatali per i valenciani, appesantiti nelle gambe e nei riflessi dopo una grande prova collettiva. Al 86’ e all’88’ il sorpasso degli uomini di Ancelotti che fanno svanire i sogni del Valencia di portarsi in testa alla classifica in solitaria. Per la formazione ché si tratta della prima sconfitta stagionale.