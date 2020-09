Liga: Il Real ringrazia Ramos e il Var, tris Sociedad pari Valencia

La terza giornata di Liga si è aperta con il pareggio a reti bianche tra Alavés e Getafe. Un risultato bugiardo se è vero che l’incontro è stato ricco di occasioni da rete e da un ritmo sostenuto. Continua a mancare la vittoria per la formazione di Vitoria, che dopo le prime due sconfitte, ha ieri inaugurato la casella dei punti conquistati segnando il primo nella casella degli attivi. Il Getafe invece, con una partita in meno dell’avversario, somma il punto così conquistato ai tre della precedente vittoria ottenuta ai danni dell’Osasuna.

La neo promossa Huesca sfiora un meritato colpaccio al Mestalla contro il Valencia. La partita finisce però con il risultato di parità di 1-1. Passato immeritatamente in vantaggio il Valencia, nonostante la neo promossa Huesca avesse comandato le operazioni fino a quel momento, nella ripresa la formazione aragonese ha ottenuto il meritato pareggio al 63’. La formazione oscense ha continuato a pressare e comandare il gioco ma senza più modificare il risultato. Per l’Huesca (2 punti in tre partite) una buona prestazione non adeguatamente premiata; per il Valencia (4 in tre gare) è il momento delle serie riflessioni dopo un inizio di stagione difficile.

La Real Sociedad vince in trasferta contro l’Elche, al suo esordio in Liga. Un tre a zero netto e perentorio che non lascia spazio a equivoci. La Real, alla sua terza gara, prosegue imbattuta questo scorcio iniziale di stagione (due pareggi e una vittoria). Portu, Januzaj e Roberto López gli autori della vittoria basca.

Una espulsione e un rigorino ino ino condannano il Betis alla sconfitta casalinga contro il Real Madrid. Fino all’episodio del calcio di rigore dell’82’ (spinta da dietro di Borja Mayoral su Bartra, che cade toccando il pallone con il braccio. Per arbitro e Var, invece che fallo in attacco, si tratta di calcio di rigore) si è trattata di una bella partita. La gara è stata molto combattuta e ha visto un Betis in gran spolvero che ha condotto la sfida sul risultato di 2-1 fino al 48’, quando prima una autorete di Emerson e poi una sua espulsione per fallo da ultimo uomo su Jovic (67’) non hanno rovinato la gara per la sua squadra. Sul 2-2 è poi giunto il regalo dell’accoppiata arbitro-Var che hanno confezionato un pacco dono tutto la scartare per Ramos che ha ringraziato e realizzato la rete della vittoria dal sapore estremamente amaro per il Betis.