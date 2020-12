Liga: Il Real si prende il derby, 2-0 all’Atletico. Vince il Siviglia

Dopo l’importante vittoria del venerdì nell’anticipo di Liga del Valladolid per 3-2 contro l’Osasuna in uno scontro di assoluta importanza per la parte bassa della classifica, con reti di Weissman (doppietta) e Orellana per i padroni di casa del Valladolid e di Ante Budimir e Torres Morales per l’Osasuna, vittoria che porta il Valladolid momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, nella giornata di ieri si sono disputate altre importanti gare, una per tutte il derbi della capitale tra Madrid e Atletico.

La formazione del Cholo, prima in classifica, è stata letteralmente dominata dai blancos di Zidane. Un Atletico lento, macchinoso, senza anima e pesante, non ha sfruttato la loro tipica arma, l’aggressività, lo spirito di corpo e la corsa. Il Madrid ne ha approfittato passeggiando sopra gli spenti colchoneros. Non è stata serata nemmeno per il Cholo, che sotto di due reti ha fatto uscire sia Joao Felix che Suárez per Saul e Kondogbia. Il risultato di due a zero è meritato ed è giunto grazie alle reti di Casemiro e a una autorete di Oblak. Per l’Atletico è la prima sconfitta della stagione in Liga.

Dalla prima sconfitta alla prima vittoria. E’ il caso del Huesca, che battendo l’Alavés per uno a zero con rete di Ontiveros, ha annullato lo zero nella casella delle vittorie. A la tercera la vencida si dice in Spagna, per l’Huesca ci sono voluti ben 13 tentativi, ben dieci più del detto.

Una rete di Etxeita nella propria porta assegna i tre punti al Sevilla di Lopetegui sul campo del Getafe. La rete è giunta negli ultimi minuti (81’) di un incontro equilibrato e con poche conclusioni a rete. I ragazzi di Bordalás portano a sette le partite consecutive senza vittoria, consacrando l’apertura di una vera e propria crisi di risultati della formazione madrilena, precipitata al quartultimo posto.

Manu Vallejo con la rete del pareggio del Valencia frustra la rimonta dell’Athletic, riuscito inizialmente a recuperare dalla iniziale rete dello svantaggio di Carlos Soler su calcio di rigore. Il pari dei bilbainos è giunto al 55’ per merito di Villalibre prima di passare in vantaggio al 79’ su calcio di rigore di Raúl García. Ma la rete di Vallejo, giunta pochi minuti dopo (83’), ha smorzato l’entusiasmo dei rojiblancos baschi e deciso per la spartizione della posta in palio. Entrambe le formazioni viaggiano a braccetto nella parte centro-bassa della classifica con 14 punti.