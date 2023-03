Liga: Il Real torna alla vittoria, Kluivert rilancia il Valencia

In un orario insolito, ore 14:00, si è aperta la giornata di Liga del sabato. Al Bernabeu, in orario di siesta, si è giocata una partita sonnecchiosa tra il Madrid e l’Espanyol. Dopo un fugace scambio di colpi tra le due contendenti, vantaggio degli ospiti con Joselu all’8’, pareggio di Vinicius al 22’ e vantaggio realizzato da Militao al 39’, la gara è entrata in modalità soporifera, con il Madrid che ha controllato il nulla dell’Espanyol. Nel recupero è giunta la terza rete dei blancos con Asensio, che ha marcato al 93’, giusto in tempo per svegliare il pubblico e mandarlo a casa a destarsi con un buon espresso forte. L’Espanyol, alla seconda sconfitta consecutiva, ha mostrato una enorme carenza di gioco, volontà e competitività, tutte armi necessarie, sopratutto le ultime due, per una squadra impegnata ad evitare la retrocessione. Il Madrid, che fa il pieno dopo due pareggi di seguito, mette pressione al Barcelona, impegnato questa sera, ore 21:00, nella difficile trasferta di San Mamés.

A Elche la formazione di casa riesce, all’ultimo respiro, a conquistare un punticino che sta ampiamente stretto alla formazione di Machín. La formazione della Comunitat Valenciana domina e prende d’assalto la porta avversaria, ma 10 tiri nello specchio non sono stati sufficienti per portarsi a casa i tre punti. Il Valladolid, con l’unico tiro in porta della gara, realizzato ad inizio partita, passa in vantaggio (al 4’) e capitalizza il goal fino al 96° minuto, quando Tete Morente realizza la strameritata rete. Un punto soltanto per una classifica assolutamente asfittica non è di grande aiuto per l’Elche, che conquista quanto meno un po’ di fiducia per una seconda parte di torneo che ha visto una squadra certamente più combattiva e competitiva rispetto a quella spenta della prima parte di campionato. Il Valladolid chiude la gara in 9 per le espulsioni di Roque Mesa al 100’ e di Hongla al 101’.

Il Celta batte il Rayo senza troppi problemi al Balaidos. L’uno-due al 51’ e 52’, di Iaspas e Ciss (autorete) equivale ad un uppercut che mette al tappeto la formazione di Vallecas. La terza rete, per il 3-0 finale, porta ancora la firma di Iaspas. Importante vittoria del Valencia ai danni dell’Osasuna. A Mestalla è Kluivert a sentenziare partita e avversario, che da parte sua non ha fatto granché per portarsi a casa la vittoria. Con questo successo la formazione che si tira fuori momentaneamente dalle ultime tre della classe.