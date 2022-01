Liga: Il Real torna grande, pari Barça. Prima gioia Levante

Il Barça si suicida negli ultimi 10 minuti contro il Granada e lascia due punti al Nuevo Los Cármenes. In vantaggio con Luuk de Jong ad inizio della ripresa, i blaugrana, in 10 uomini negli ultimi minuti di gara per doppio giallo di Gavi, si fanno raggiungere sull’uno a uno da Puertas all’89’. Buona gara per tre quarti di partita per i ragazzi di Xavi. Unica pecca lo scarso rendimento sottoporta di una squadra ancora senza attacco perché falcidiata dagli infortuni. Pessima gara di Depay, entrato in campo nella ripresa e mai entrato in partita.

Il Real Madrid batte al Bernabeu il Valencia per 4-1 in un mare di polemiche. I blancos sbloccano infatti il risultato al 43’ su rigore di Benzema per un penaltito, con svenimento incluso, concesso a favore di Casemiro. Il tweet del Valencia per la rete che ha aperto la gara è incendiario. Le altre reti della partita sono diretta conseguenza della prima. Vinicius raddoppia e triplica con una doppietta; Benzema, infine, porta a quattro il conto delle marcature all’88’.

La Real Sociedad torna alla vittoria dopo sei giornate (ultima vittoria in Liga contro l’Osasuna il 7 novembre) ai danni del Celta. Di Oyarzabal al 13 minuto di gara la rete della vittoria.

Il Levante conquista la prima vittoria in campionato alla prima giornata di ritorno. Data da festeggiare per la formazione granota che riesce a portare a casa i tre punti contro il Mallorca (alla terza sconfitta consecutiva) nonostante abbia giocato in 10 uomini dall’82° per l’espulsione di Campana. Le reti della gara sono state realizzate da Soldado al 47’ e da Morales al 97’.