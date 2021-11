Liga: Il Real vince e si prende la vetta, solo un pari per la Sociedad

Nella domenica della quattordicesima giornata di Liga, il Getafe ne fa quattro al malcapitato Cadice in un incontro praticamente a senso unico. Dominio assoluto e indiscutibile degli uomini di Quique Sanchez Flores che abbandonano l’ultimo posto in classifica lasciando la scomoda posizione in mano al Levante, che nella giornata del venerdì erano rimasti inchiodati sullo 0-0 in casa dall’Athletic. Le reti dell’incontro, spalmate nel corso di tutta la gara, sono state realizzate da Olivera al 7’, Cuenca al 60’, Unal all’81’ e da Mata al 94’.

Goleada anche del Real Madrid, che in trasferta a Granada, a Los Carmenes, realizza quattro reti a una e si porta a casa i tre punti in palio. I padroni di casa sono rimasti in gara finché hanno potuto, ma la rete dell’1 a 3 prima, e l’espulsione che li hanno costretti in 10 uomini poi, hanno chiuso definitivamente le sorti dell’incontro. Asensio, Nacho, Vinicius e Mendy per i blancos, e Suárez per il Granada, hanno realizzato le segnature della gara.

Il Betis sentenzia l’Elche in mezzora e chiude pratica e partita con le reti di Juanmi (12’), Willian José su rigore (24’) e Fekir (27’). Nel secondo tempo, per non farsi mancare nulla, il Betis rimane in 10 per l’espulsione di Bellerin (fallo da ultimo uomo), ma non muta il risultato, graniticamente piantato sullo zero a tre.

La Real Sociedad spreca l’occasione di mantenere la testa della classifica steccando in casa contro il Valencia. I baschi non si smuovono dallo zero a zero casalingo nonostante una maggiore pressione offensiva. Il fatto che i padroni di casa siano rimasti in 10 uomini a 15 minuti dalla fine per l’espulsione di Elustondo, non ha certo aiutato il compito. La Real, che somma 29 punti in classifica, viene scavalcata al comando dal Madrid con 30. Terzo il Sevilla a 28 e quarto l’Atletico del Cholo con 26. Una classifica corta nelle prime posizioni che rende sempre più interessante e appetibile la lotta al titolo.