Liga: Il Real vince il Clasico, 2-1 al Barça. Suarez rimonta la Sociedad

Il Clásico finisce con la vittoria del Real Madrid che espugna il Camp Nou. 1-2 il risultato finale e terza sconfitta nei confronti dei blancos per Ronald Koeman, che da quando siede sulla panchina blaugrana non è mai riuscito a conquistare punti contro les merengues. Record negativo che eguaglia il precedente della fine degli anni ’30 per trovare un altro tecnico capace di perdere tutti e tre i match contro il Real Madrid. Le reti dei blancos, entrambe in contropiede, portano la firma di Alaba al 32’ e Lucas Vasquez al 94’. La rete della bandiera dei blaugrana è stata siglata dal Kun Agüero, entrato in campo troppo tardi, a 15’ dalla fine. Sconfitta che porta il marchio di Ronald Koeman, incapace di mettere in campo una formazione incisiva, un modulo stabile e coerente, una squadra pericolosa in attacco e di prendere le misure ai contropiedi impostati da Ancelotti. Giocare con 5 difendenti su 11, con Dest extremo a destra in luogo di un attaccante, oltre a presentare una formazione eccessivamente lunga, incapace di giocare da squadra, sono tra le maggiori colpe da attribuire al tecnico blaugrana.

L’Atletico rimonta alla Real Sociedad e riesce a pareggiare nel secondo tempo, al Wanda Metropolitano, un incontro che nel primo tempo sembrava perduto. Donostiarras in vantaggio per due a zero nella prima parte di gara per le marcature di Sorloth al 7’ e Isak al 48’. Ripresa in cui l’Atletico ha messo in campo 4 punte, creando molta confusione, ma impaurendo l’avversario, che pian piano ha retrocesso il raggio d’azione e si è consegnato così all’avversario. In questo modo Suarez, con una doppietta, prima al 61’ e poi su rigore al 77’, è riuscito a riportare una parte di sorriso in casa colchonera. La Real rimane in testa alla classifica, anche se Madrid e Sevilla (entrambi vittoriosi), accorciano le distanze.

Festino del Sevilla al Sanchez Pizjuan con il Levante. La formazione di casa regola la formazione granota con una manita. Autori Oliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos, Munir e Fernando. Per la formazione ospite hanno segnato Morales con una doppietta e Melero. Sevilla terzo e Levante, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque, penultimo. Vittoria sofferta del Betis in casa contro il Rayo. Padroni di casa subito in vantaggio sul due a zero per le reti siglate da Alex e Juanmi. Il Rayo, che sfrutta anche un retro passaggio suicida della difesa betica, reagisce e riesce a portarsi in parità con i goals di Nteka e Álvaro. Ma un ingenuo fallo nell’area degli ospiti dà al Betis la chance di giocarsi la vittoria dagli undici metri. Occasione che Willian José non si fa sfuggire per consegnare ai suoi vittoria e i tre punti.