Liga: Il Real vince il Clasico e aggancia la vetta. Levante corsaro

La giornata di Liga è stata monopolizzata dal clásico che ha visto la vittoria del Madrid ai danni del Barça per 2-1. Le reti portano la forma di Benzema e autorete dei Dest nel primo tempo. Di Mingueza il goal dei blaugrana. Partita vibrante, ricca di emozioni giocata per parte della gara sotto un diluvio universale che ha reso persino difficoltosa la visibilità in alcuni momenti della ripresa. Il Barca ha fatto la partita, giocando all’attacco. Il Madrid, schierato con la difesa a cinque, si è difeso e ripartito in contropiede. La ripresa è stata dominata dall’equipo di Koeman che ha stretto d’assedio la porta di Curtois senza riuscire a giungere alla rete del pareggio. Polemiche in campo per un penalty non concesso da Gil Manzano, nemmeno valutato dal Var, ai danni di Braithwaite e per un mini recupero nel momento in cui il Madrid vacillava e sbandava paurosamente e il Barcelona attaccava a testa bassa. Una traversa colpita da Ilaix al 94’ è stata l’ultima occasione della gara prima del triplice fischio finale.

Il Cadice assalta il Getafe al Coliseum e passa in trasferta grazie alla autorete di David Timor al 64’. Zero a zero tra Athletic Club e Alavés a San Mames in una gara in cui gli ospiti hanno calciato nove volte verso il poetiere rojiblanco senza mai centrare lo specchio della porta. Un punticino che serve a poco per la squadra di Vitoria dopo due sconfitte consecutive e che non smuove significativamente la sua precaria posizione in classifica.

L’Eibar perde in casa contro il Levante per uno a zero e affonda in classifica. Ultimo, staccato di quattro lunghezze dal quartultimo posto del Valladolid, la formazione armera rischia di aver dato l’addio alle speranze di salvezza. Il calendario adesso diventa quasi impossibile per i baschi per la forza degli avversari da incontrare.