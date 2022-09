Liga: Il Real vince il derby e si riprende il comando. 2-2 tra Villarreal e Siviglia

Incredibile nel derby di Madrid. Gioca l’Atletico, tira l’Atletico, ma vince il Madrid. La solita squadra di Ancelotti che segna nelle uniche due azioni Ibn cui si affaccia dalle parti di Oblak. Due contropiede e due goal. Tutto qui los blancos. Ma ciò è sufficiente per portarsi via i tre punti dal Metropolitano. I colchoneros, che hanno fatto la gara e costruito le occasioni da rete, e avrebbero certo meritato i tre punti, devono accontentarsi della bella e intensa prestazione. La rete della bandiera dei rojiblancos, che segue le marcature di Rodrygo e Valverde, porta la firma di Mario Hermoso, espulso sul finale di gara. Il Madrid rimane in testa con due di vantaggio sul Barça, l’Atletico si ritrova attardato in classifica al settimo posto.

Pareggio per uno a uno tra il Villareal e il Sevilla, che passa in vantaggio all’8° con Oliver Torres. Il pareggio dei padroni di casa giunge nel corso della gara con Baena, fortunato nel rimpallo con il portiere avversario il cui pallone termina la sua corsa in fondo alla rete. In realtà si tratta dell’unico episodio baciato dalla buonasorte per il submarino amarillo, che avrebbe meritato la vittoria contro un Sevilla rinunciatario e con poca qualità e che non riesce assolutamente a riprendersi da questo inizio di stagione disastrato.

Una doppietta di Borja Iglesias, al 15’ su rigore e al 71’, permette al Betis di superare in casa un forte e intenso Girona, passato in vantaggio ad inizio gara (7°), con Martinez. I catalani, dopo il pareggio su rigore dei padroni di casa hanno ripreso il controllo della gara, rischiando in più circostanze il nuovo vantaggio. Solo un dissennato retropassaggio della squadra ospite, che ha involontariamente lanciato a rete Borja Iglesias, ha permesso al Betis di segnare la rete del 2-1 e di conquistare la vittoria. Il Girona rimane al centro classifica; il Betis ringrazia e mantiene la terza piazza in graduatoria.

Vittoria della Real Sociedad contro l’Espanyol in una partita sudata per la formazione di casa. La gara sarebbe anche potuta terminare in parità se il portiere dei locali, sul finire di partita, non avesse salvato su una conclusione ravvicinata di Gomez Alcón. Le reti della sfida sono state segnate da Sørloth per la Real, da Exposito per l’Espanyol e da Brais Méndez per il definitivo 2-1 della formazione basca.