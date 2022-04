Liga: Il Real vince tra le polemiche, poker Atletico all’Alaves! Colpo Levante

2 a 0 per il Levante contro il Villareal nella trentesima giornata di Liga. Vittoria a sorpresa per la formazione granota che lotta con le unghie per evitare il tragico destino della retrocessione in Segunda. Le reti sono state realizzate entrambe nella ripresa dal capitano e comandante Morales. La prima al 69’; la seconda, al 91’, al termine di una lunga cavalcata in contropiede con dribbling finale sul portiere. Grave battuta d’arresto per los amarillos in chiave europea.

Nuova derrota per il Mallorca alla sua settima sconfitta consecutiva, scivolato così al terzultimo posto. È stato il Getafe il carnefice dei mallorquini, che con l’uno a zero conquistato al Coliseum con rete di Borja Mayoral all’82’, si afferra forse in maniera decisiva alla massima categoria. Il risultato del Mallorca è stato certamente condizionato dall’espulsione comminata a Russo al 63’.

Polemiche e dichiarazioni di fuoco nel dopo Celta-Madrid. La gara è terminata con la vittoria dei blancos per due reti a uno, ma è stata certamente decisa dai tre ridicoli calci di rigore assegnati al Madrid (uno dei quali fallito da Benzema) e dalla rete annullata al Celta sul risultato di 0-1. Iago Aspas è stato il più esplicito di tutti nelle dichiarazioni del dopo gara con il suo “C’è mancato solo che ne venisse fischiato un quarto e che lo calciasse l’arbitro”.

Una doppietta di Joao Felix e una di Suárez regolano il malcapitato Alavés con il risultato di 4 a 1 a favore dei colchoneros. L’Atletico si rimette così davanti al Barcelona in attesa della sfida di questa sera (ore 21:00) dei blaugrana in casa contro il Sevilla. Con questo risultato l’Alavés consegue la seconda sconfitta consecutiva e viene superato in classifica dal Levante, adesso penultimo, anche se a pari punti con la formazione di Vitoria.