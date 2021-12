Liga: Il Siviglia passa a Bilbao, vince il Valencia, Levante ko

Continua la maledizione del Levante nei confronti della vittoria. Nella giornata di apertura della diciassettesima giornata di Liga, la formazione granota perde a Cornellà contro l’Espanyol. Agli ospiti non sono state sufficienti tre reti per conquistare la vittoria. Los pericos hanno infatti vinto con il risultato di 4 a 3. Gara in bilico, con alternanza di goals fino al 4-3 dei padroni di casa. La successiva espulsione di Son, per il Levante, ha definitivamente precluso ai valenciani la strada verso la conquista di punti dalla trasferta in terra catalana. Le reti dell’incontro sono state messe a segno da Darder per l’Espanyol, da De Frutos e Son per il Levante, da De Tomas per i locali. Nuovo vantaggio per il Levante con il comandante Morales, impattato e poi ribaltato dalla doppietta di Puado.

Punti in palio per la lotta per non retrocedere tra Alavés e Getafe. Partita con attacchi asfittici e pochi tiri nello specchio della porta. Appena uno per i padroni di casa; due per il Getafe. Gli azulónes hanno avuto le migliori occasioni, anche se non sono stati in grado di sfruttarle. Alla fine, un punto guadagnato per l’Alavés e due persi per il Getafe.

Piccini, al minuto 86, dà i tre punti al Valencia nella sfida contro l’Elche, che aveva impattato al 75’ con Boyé la rete del vantaggio di Guedes. Tre punti meritati per il maggior sforzo offensivo espresso dal Valencia. La formazione ché si issa momentaneamente al 7o posto. Rimane al limitare degli ultimi tre posti in classifica, invece, l’Elche.

Nell’ultima gara della giornata, il Sevilla soffre l’Athletic Club, ma conquista l’intera posta in palio. A San Mamés gli andalusi vincono por la minima per uno a zero grazie alla rete di Delaney messa a segno al 38’. La squadra di Bilbao avrebbe certamente meritato ben altra sorte, essendo uscita vittoriosa rispetto all’avversario da ogni specifica voce statistica; tranne che in quella delle reti realizzate. Il Sevilla è così, ad oggi, l’unica vera inseguitrice della capolista Madrid, che a partita di gare disputate, è avanti di 5 punti.