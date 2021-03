Liga: Il Siviglia vince il derby contro il Betis, Bacca rilancia il Villarreal

Pareggio senza reti tra Celta e Athletic Bilbao. Un pari che non permette a nessuna delle due formazioni di accorciare rispetto a una zona Europa League che rimane lontana più di 10 punti. Il Celta ha premuto maggiormente, ma non è riuscito a scalfire il robusto muro difensivo eretto da Marcelino.

Il Granada si assicura la sfida per la zona europea della Liga. Contro la Real Sociedad, Barahona al 51’ assegna tre importanti punti alla formazione andalusa. Una partita con pochi tiri in porta, 2 a 1 per i padroni di casa. Il Granada si riprende immediatamente dallo scivolone contro l’Athletic di domenica scorsa e si rimette in carreggiata (e in marcia) per bissare il sogno qualificazione in Europa. Il Granada, sale a 36 punti, mentre la Real si ferma a 45, anche se mantiene ancora la proprietà della quinta piazza in classifica.

Catastrofica sconfitta casalinga dell’Eibar contro il Villareal. La formazione di Mendilibar, che ha fallito un calcio di rigore alla fine del primo tempo, perde contro il submarino amarillo con il risultato di uno a tre, non sfruttando il pareggio casalingo dell’Alavés contro il Cadice e la sconfitta dell’Elche nel recupero contro il Madrid. Il Villareal ha chiuso la prima parte in vantaggio due a zero con le reti di Moi Gómez e Bacca. Riapre una bella e intensa gara l’Eibar per mezzo di Sergi Enrich, rete assegnata grazie al Var. Nonostante gli attacchi dei padroni di casa, e l’espulsione di Capoue all’80’, il Villareal ha chiuso la partita all’87’ con Pedraza. Eibar penultimo; Villareal settimo.

El Gran Derbi di Sevilla ha chiuso la giornata di Liga. Una partita veloce, con pressione alta di entrambe le squadre, spettacolare, che ha visto la vittoria del Sevilla al Sanchez Pizjuan contro il Betis per uno a zero. La rete dei padroni di casa è stata realizzata da En-Nesyri nell’unico errore difensivo betico del primo tempo. La ripresa è stata favorevole al Betis, ma la formazione di Heliopolis si è scontrata con la perfetta organizzazione difensiva degli uomini di Lopetegui, non riuscendo a concretizzare con la rete del pareggio la superiorità avuta nel secondo tempo. Un tempo per parte, ma i tre punti sono per il Sevilla. I rojiblancos segnano un solco dalla Real quinta (6 punti). Il Betis si ferma sulla soglia del 5° posto, con un ritardo di tre punti dalla Real Sociedad e con il rammarico di non avere colto l’occasione di agganciare la squadra basca e la zona Europa League.