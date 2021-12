Liga: Il Valencia ribalta il Celta Vigo, vittorie importanti per Rayo e Elche

Autorete di Cabrera nella vittoria del Rayo Vallecano in casa contro l’Espanyol nella giornata domenicale della 16a giornata della Liga spagnola. In un terreno di gioco in cui una delle due aree era invasa dalle foglie ambrate di un autunno che sta per lasciare il posto all’inverno, tipiche più di Central Park che di un campo di calcio, il difensore numero 4 dell’Espanyol spiana la strada al Rayo con una autorete su cross di Alvaro. Vittoria meritata per i padroni di casa che proseguono nel loro campionato a tinte forti frutto di un sorprendente 6o posto in classifica. Nel recupero della gara espulsione senza conseguenze sul risultato per il perico Fran Mérida.

Elche batte Cadice 3-1. Le due formazioni, invischiate nei bassifondi della classifica, si scambiano le posizioni in graduatoria. Grazie a questa vittoria i padroni di casa si tirano fuori dal terzultimo posto, lasciando il calice amaro al Cadice, alla vigilia della partita quintultimo. Il rigore trasformato da Fidel spiana la strada verso la vittoria all’Elche. Il raddoppio è opera di Tete Morente al 75’. Al 91’ il Cadice accorcia le distanze, ma la terza rete dei locali, con Joan, spegne ogni speranza andalusa di recuperare il risultato.

0-0 tra Levante e Osasuna in una sfida tra l’ultima in classifica e la nona classificata. Sul campo del Ciutat de València non si è vista tutta questa differenza di punti, 8 contro 21. L’Osasuna non ha avuto praticamente occasioni da rete, mentre i locali hanno sfiorato in più di una circostanza il goal della vittoria. Los granotas restano ultimi, ancora a secco di vittorie. L’Osasuna ringrazia e ottiene il massimo dalla trasferta in terra valenciana.

Il Valencia ottiene la vittoria in casa del Celta dopo una serie di tre pareggi consecutivi in Liga. Inizio gara favorevole al Celta che si porta in vantaggio con il solito Iago Aspas all’11 minuto. Il vantaggio dei galiziani non è stato duraturo, posto che la rete del pari è giunta 8 minuti dopo grazie a Hugo Duro. La rete del definitivo sorpasso degli ospiti è giunto ad inizio ripresa per merito di Maxi Gómez su servizio di Gayá.