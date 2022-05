Liga: Il Villarreal batte il Barça e vola in Conference. Granada in B

L’ultima giornata di Liga ha emesso i suoi verdetti ancora pendenti, facendo passare in giudicato la stagione 21-22. Salvezza e ultimi posti europei erano ancora in bilico. Gli unici due posti disponibili per poter giocare nella massima categoria anche la prossima stagione se li sono aggiudicati il Cadice (vittoria a Vitoria) e il Mallorca (trionfo a Pamplona), mentre è stato bocciato il Granada, retrocesso in Segunda dopo tre stagioni in Liga, a causa dello 0-0 casalingo con l’Espanyol. In questa giornata restava da assegnare il posto in Conference League tra Villareal e Athletic. Sarà il submarino amarillo a rinnovare il passaporto dopo aver sbancato uno sbiadito Camp Nou, mentre l’Athletic Bilbao è caduto a Sevilla. Ma andiamo per ordine nel riepilogo di questa ultima, intensa giornata.

Lacrime e disperazione a Los Carmenes di Granada per la retrocessione dei locali che cercavano la vittoria per ottenere la salvezza ai danni di Mallorca e Cadice. Lo zero a zero finale non premia gli andalusi e li condanna alla retrocessione. La grandissima occasione per la salvezza è passata attraverso i piedi di Molina che nell’ultimo quarto di gara ha fallito un calcio di rigore mandando la palla a lato. Un palo colpito al 95’ è stata la pietra tombale alle speranze della formazione di casa.

Opposto stato d’animo, invece, sia a Pamplona che a Vitoria, dove Mallorca e Cadice hanno conquistato una salvezza agonica. I mallorquini hanno battuto in trasferta l’Osasuna con reti di Ángel al 47’ e Grenier all’83’, siglando così il sorpasso ai danni del Granada. A Vitoria il retrocesso Alavés non è riuscito ad opporsi al Cadice, che alla fine, al 76° minuto, è riuscito a trovare la rete della vittoria e della permanenza nella massima serie con Lozano.

Il Villareal, battendo al Camp Nou un grigio e inconsistente Barça per due reti a zero, conquista l’accesso alla prossima Conference ai danni dell’Athletic. Le reti della vittoria portano le firme di Pedraza e Moi Gomez.

L’Athletic, invece, perde di misura a Sevilla (1-0 il risultato finale) e si ferma al limite della zona europea. Il Sevilla cercava vittoria e sorpasso ai danni dell’Atletico Madrid per la terza piazza in classifica. La rete per il Sevilla di Rafa Mir, giunta al 68’, è stata però vanificata dalla vittoria anche della formazione di Simeone in trasferta alla Reale Arena di San Sebastian. I colchoneros hanno messo in cassaforte vittoria e terzo posto con due reti realizzate da De Paul e Correa a inizio e metà della ripresa. La rete della bandiera della Real Sociedad è giunta in pieno recupero grazie a Guridi.

Elche – Getafe, vale a dire sfida tra due formazioni che non si giocavano nulla, ha visto la vittoria dei padroni di casa per 3 reti ad 1. Vantaggio degli azulónes al 33’ con Ünal. Immediato il pareggio dell’Elche con Olaza. Le reti del sorpasso e della sicurezza portano entrambe la medesima firma, quella di Kike Pérez.

Giuseppe Ortu Serra