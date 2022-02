Liga: Il Villarreal frena il Real, l’Atletico torna a vincere. Rayo in caduta libera

Zero a zero tra Cadice e Celta. Poche occasioni, pochi tiri per parte. Il pari a reti bianche è il giusto risultato per un mediocre incontro. Il Cadice, che aveva bisogno di vincere a tutti i costi in casa, lascia altri due punti nel lungo e difficile cammino verso la salvezza. Cadice che rimane terzultimo, ma il Mallorca, quartultimo a più 4, conta due partite in meno.

​Nell’incontro a La Ceramica di Vila-real, il Submarino amarillo domina il Real Madrid nel primo tempo, ma non riesce a passare grazie alle parate di Courtois, alla scarsa mira degli attaccanti e a un clamoroso palo. Asensio, colpevole di una entrata da rosso, rimane in campo con solo un giallo sulle spalle. Ripresa migliore per gli uomini di Ancelotti, che hanno attaccato più di quanto non abbiano difeso. Alla fine, tra le polemiche per una conduzione arbitrale deprecabile, la gara termina con un giusto risultato di zero a zero.

​Il Rayo, in caduta libera (tre sconfitte in quattro gare) perde in casa contro l’Osasuna, viene scavalcato in classifica dalla formazione di Pamplona e si avvia a un grigio finale di stagione. Le reti della vittoria sono siglate da Moncayola all’8’, da Ruben García al 40’ e in chiusura di gara da García Martinez al 93’.

​Locura al Wanda tra Atletico e Getafe. I colchoneros vincono contro gli azulónes all’89’ con rete di Hermoso dopo aver sofferto per tutta la partita. Primo tempo pazzo con Suárez che fallisce un rigore, Correa e Cunha che portano i rojiblancos sul 2-0. A quel punto, quando meno te lo aspetti, arriva la reazione degli uomini di Quique Sánchez Flores. E che reazione! Prima Mayoral porta i suoi sul 2-1, poi un doppio calcio di rigore di Unal, al 37’ e al 42’, porta il Getafe in vantaggio sul 2-3. In chiusura di primo tempo ancora l’Atletico, con Correa, al quarto minuto di recupero, effettua l’aggancio sul punteggio di 3-3. Nella ripresa l’espulsione di Felipe lascia i padroni di casa in 10. Ma all’89’ ecco che Mario Hermoso, su assist di Joao Felix, stravolge nuovamente il risultato e rimette avanti l’Atletico, che conquista tre sudatissimi punti.