Liga: La caduta delle grandi! Real e Barcelona ko! Vince l’Atletico

Il Real Madrid subisce la prima sconfitta della stagione a Valdebebas per una rete a zero contro la neo promossa Cadice. La rete di Lozano, che porta gli andalusi in paradiso, è giunta al 16’. Una grande prima parte di gara degli amarillos ha fatto arrossire i blancos, che per fare pendent con il loro stato d’animo sono scesi in campo con una maglia di un acceso e quasi premonitorio color rosa. Ennesima grande partita di Courtois, anche se questa volta le sue parate non sono servite per evitare la capitolazione della sua squadra. Da segnalare l’infortunio al ginocchio di Sergio Ramos, uscito dal campo zoppicando e sedutosi poi in panchina con un evidente borsa del ghiaccio sulla parte lesionata.

Se i blancos piangono, i blaugrana certo non ridono. La squadra di Koeman ha perso a Getafe con una brutta ripresa, confusionaria, sconclusionata e mal giocata. La rete della vittoria degli azulónes è giunta su calcio di rigore di Mata nel corso della ripresa. Dopo quell’episodio il Barcelona, che aveva disputato una buona prima parte di gara, è letteralmente andato in corto circuito, non riuscendo più a rendersi pericoloso nonostante il massiccio inserimento di attaccanti da parte della panchina barcelonista. La squadra ha manifestato la carenza di un vero 9, gettando una volta di più uno sguardo impietoso sugli errori di questa Junta Directiva nella costruzione di una squadra in cui si è pensato più ai tagli che alla gestione sportiva. Nella ripresa è stato il Getafe ad andare più vicino alla rete del ko, sebbene nei minuti finali di gara il Barça ha avuto due chiare occasioni per raggiungere il pari.

Il Granada vince contro il Sevilla in trasferta e incamera la terza vittoria negli ultimi cinque incontri. La rete della vittoria è giunta sul finire di una bella e combattuta partita grazie alla marcatura di Herrera. Il Sevilla ha giocato tutta la ripresa in inferiorità numerica per l’espulsione nei minuti di recupero del primo tempo di Joan Jordán.

Vittoria facile dell’Atletico Madrid a Balaídos contro il Celta. 2-0 il risultato finale con reti di Suárez al 6’ e di Carrasco al 95’. Tre punti netti e meritati quelli conquistati dalla formazione di Simeone davanti a un povero e inconsistente Celta.