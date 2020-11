Liga: La Real Sociedad si riprende la vetta, Valencia pari allo scadere

Valencia-Getafe 2-2, vale a dire la partita senza fine. Una gara che si può commentare solo partendo dalla fine. Innanzitutto la durata dell’incontro, terminato al 101 minuto. Sembrerebbe una partita a eliminazione diretta, una di quelle con i supplementari a cui si può assistere solo in occasione di epiche sfide internazionali. Una partita con una coppa in palio. Nulla di tutto questo. Valencia-Getafe è solo una sfida di Liga, con tre punti in palio e nient’altro.

Il Valencia che arrivava da tre sconfitte consecutive, è passato in vantaggio presto, al 22’, con Musah. Ma la partita non aveva ancora dato nulla, serbando tutto il suo intimo segreto per il finale, una epica e loca conclusione. Correva il minuto 86 quando il Cucho Hernández pareggiava, riportando la sfida sul binario della parità. Un punto per uno e una rete per parte si sarebbe detto. Nulla di più sbagliato. La gara non era ancora morta, tutt’altro. Semplicemente era appena iniziata. Al novantaquattresimo è giunta la rete del vantaggio del Getafe per mano di Angel per l’1-2 per gli uomini di Bordalás. Quando davanti agli occhi dei ché si apriva il baratro della quarta sconfitta consecutiva ecco, al 10’ di recupero, un calcio di rigore a favore del Valencia. Sul dischetto Solér che al 100’ ha realizzato la rete del pareggio, spezzando i sogni di gloria del Getafe, interrompendo la serie di sconfitte dei valencianisti e regalando a tutti noi una meravigliosa partita dall’incredibile finale. Le due squadre hanno entrambe terminato la gara per doppia espulsione di Correia al 56’ e Damián Suárez al 98’.

La Real Sociedad si rifà della sconfitta in casa contro il Napoli in coppa e sbanca Vigo con un perentorio 4-1. La Quarta vittoria consecutiva consolida i donostiarra al primo posto in classifica. Reti di Silva, Oyarzabal, Willian José (doppietta) e Aspas. Il Celta è rimasto in 10 al 93’ per l’espulsione di Fontán.

Tre reti del Betis contro l’Elche in una partita a senso unico. Sanabria apre le danze al 7’. La doppietta di Tello al 28’ e 56’ chiude definitivamente la sfida prima della rete della bandiera di Pomares, giunta al 60’.

1-1 tra Granada e Levante con reti di Machis all’8’ e pareggio del granota Rúben Vezo al 34’. Il Granada ha dovuto giocare praticamente tutta la gara in inferiorità numerica per l’espulsione al 16’ di Gonalons. Il Levante, nonostante la superiorità numerica e una pressione costante alla porta del Granada, non è riuscito a modificare il risultato e a portare a casa tre punti che sarebbero stati importantissimi per la sua pingue classifica.