Liga: La Sociedad ferma il Real! Atletico al 4° posto, Gattuso è crisi!

La domenica di Liga è iniziata con un meritato successo casalingo del Valladolid contro un Valencia sempre più confuso e in affanno, sia sul campo di gioco che in classifica. Buon inizio dei valenciani, ma ben presto sono i padroni di casa a prendere il comando della partita e a non lasciarlo più, fino alla rete giunta proprio in chiusura di gara. A realizzare il goal della vittoria è il neo arrivato, Larin. Il giocatore, appena giunto in prestito dal Bruges, ha subito fatto centro, dando tre punti importantissimi alla sua nuova squadra. Il Valladolid si stacca di tre punti dal Getafe terzultimo e aggancia in classifica proprio il Valencia, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

Vittoria difficile e complicata dell’Atletico in casa dell’Osasuna. A Pamplona Saúl realizza la rete della vittoria, ma i suoi devono affidarsi ad Oblak per evitare il vantaggio dei locali in più di una circostanza. Uno svarione difensivo dell’Osasuna lascia al numero 17 colchonero un invitante corridoio sul quale, su lancio di De Paul, si inserisce, entra in area, e batte Aitor Fernandez. L’Osasuna si ferma al limite della zona europea con i suoi 28 punti. L’Atletico è quarto a 34 punti.

Importante vittoria del Celta in casa contro l’Athletic Bilbao in chiave salvezza. I ragazzi di Carvalhal si staccano dagli ultimi tre posti e accorciano incredibilmente la classifica della parte bassa, mettendo in pericolo quasi metà graduatoria, almeno dall’11° posto (Almeria) in giù. Nove squadre in 5 punti, dal penultimo all’undicesimo. La rete della vittoria è stata realizzata da Iago Aspas al 71’.

Sorpresón al Bernabeu, dove la Real, e sopratutto un super Remiro, tengono a zero la porta contro il Madrid e impattano contro i blancos. La formazione basca ha difeso molto bene, e quando è stata superata nella fase difensiva, è stata tenuta a galla dal proprio portiere che ha sfoderato alcuni interventi notevoli. Il Madrid, in questo modo, paga 5 punti in classifica al Barcelona (47 a 42). La Real Sociedad somma un punticino e, sebbene ne perda due nel confronto diretto con l’Atletico, mantiene in sicurezza la terza piazza.